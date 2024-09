Der ERC Ingolstadt hadert nach der Niederlage in Augsburg

Chancen waren am Donnerstagabend genügend vorhanden für den ERC Ingolstadt, mit zwei oder drei Punkten in die neue Saison der Deutschen Eishockey-Liga zu starten. Doch am Ende kassierte er trotz eines Torschussverhältnis von 49:21 eine 2:3-Niederlage nach Verlängerung bei den Augsburger Panthern. In der Overtime etwa hatten Daniel Pietta und Alex Breton den Siegtreffer auf dem Schläger, im Gegenzug entschied Cody Kunyk die Partie.

