Sommertrend zum Ausleihen: Die Redaktion testet den Ninja Creami aus der Neuburger Bibliothek der Dinge

Der Ninja Creami macht aktuell auf Social Media die Runde – von TikTok bis Instagram häufen sich Videos, in denen Nutzer ihr eigenes Eis, cremige Shakes oder Smoothie Bowls zubereiten. Zwei Kollegen in unserer Redaktion erkennen die virale Eismaschine sofort wieder, als sie auf dem Tisch steht: „Den seh ich gerade dauernd auf Instagram – aber der kostet ja über 200 Euro.“ Kein Wunder, dass viele zwar heiß auf das Gerät sind, aber den Kauf scheuen. Eine Lösung bietet jetzt die Stadtbücherei Neuburg: Die neue „Bibliothek der Dinge“ ermöglicht es, solche Geräte unkompliziert auszuleihen. Unsere Redaktion hat den Selbstversuch gemacht – exklusiv vor dem offiziellen Start.

Eismaschine zum Ausleihen: So funktioniert die neue „Bibliothek der Dinge“ in Neuburg

Hinter dem Konzept steckt eine einfache Idee: Warum kaufen, was man nur selten braucht oder erstmal ausprobieren will? Die „Bibliothek der Dinge“ will nachhaltigen Konsum fördern und neue Zielgruppen für die Stadtbücherei erschließen. In Neuburg startet das Angebot offiziell in dieser Woche. Es umfasst rund 50 Gegenstände – vom Zauberkasten bis zur Sofortbildkamera – und soll laufend erweitert werden. Für Neuburg ist es ein weiterer Baustein auf dem Weg zur modernen, alltagsnahen Stadtbücherei.

Für unseren Redaktionstest stellt die Neuburger Stadtbibliotheksleiterin Stefanie Martin die im Trend liegende Eismaschine „Ninja Creami“ exklusiv zur Verfügung. Praktischerweise steht der Bücherturm direkt neben unserer Redaktion – der Selbstversuch kann starten.

Cremiges Eis, bunte Bowls und Shakes: Der Ninja Creami kann so einiges und ist jetzt im Neuburger Bücherturm zur Ausleihe verfügbar. Foto: Paul Pfaffel

Drei Tage lang testen wir die vielseitige Eismaschine mit vier Rezepten. Den Auftakt macht eine Smoothie-Bowl aus tiefgekühlten Mangos und Himbeeren, etwas Vollmilch und einem Schuss tropischem Joghurt. Das Ergebnis überzeugt: Die Konsistenz erinnert zwar eher an Eis, geschmacklich kommt die Bowl aber erstaunlich nah an bekannte Industrieprodukte wie die von „Wholey“ heran.

Vanille, Beere, Shake: Diese Eis-Kreationen gelingen mit dem Leihgerät aus der Bücherei

Weiter geht es mit klassischem Vanilleeis. Die Mischung aus Sahne, Milch, Zucker, Vanillezucker und Aroma kommt über Nacht ins Tiefkühlfach, wird am nächsten Tag im Ice Cream-Modus aufbereitet und bei Bedarf mit Toppings wie Cookie-Stückchen verfeinert. Das Eis ist cremig und stabil – echte Eisdielen-Qualität. Nur beim Vermengen der Toppings zeigt sich eine Schwäche: Keksstückchen beispielsweise werden im Mix-Modus oft nicht ganz vermengt und stören so die Stabilität der Eismasse.

Das Vanille-Eis konnte geschmacklich überzeugen – bei der Variante mit Cookies hingegen war die Konsistenz etwas schlechter. Foto: Paul Pfaffel

Für das Fruchteis verwenden wir einen handelsüblichen Beerenmix, dazu Sahne, Milch und Zucker. Heraus kommt ein echtes Highlight: Frisch, farbig und extrem fruchtig – das Favoriten-Eis unserer Redaktion. Zum Schluss folgt noch ein Milchshake, gemixt aus Eis, Milch und Toppings. Der Shake mit Pistazien- und Vanilleeis, Bananen und Cookies kommt ebenfalls besonders gut an – auch wegen der luftigen, cremigen, charakteristischen Milchshake-Konsistenz.

Unsere Redaktion testet den Ninja Creami – das kann das virale Trendgerät wirklich

Sechs Redakteurinnen und Redakteure probieren sich durch alle Sorten. Es bildet sich schnell ein „Team Vanille“ und ein „Team Beere“, während die Cookies eher ein geteiltes Echo hervorrufen. Am besten kommt der Beerenmix an – wegen seines frischen, intensiven Frucht-Geschmacks. Auch die Vanillevariante überzeugt – vor allem durch die Textur. Die Milchshakes erhalten durchweg positives Feedback, vor allem für ihre Cremigkeit.

Beeren-Mix, Vanille, Cookies und Michshakes – Unsere Redaktion macht den Geschmackstest. Foto: Paul Pfaffel

Kritisch gesehen wird einzig die Topping-Funktion: Keksstücke lassen sich nur schwer gleichmäßig einarbeiten und machen so die Konsistenz etwas kaputt. Insgesamt lautet der Konsens: Als Leihgerät für den Sommer ist die Eismaschine aus der Stadtbücherei eine tolle Spielerei und auf jeden Fall eine Nutzung wert. Kaufen würde sich das Gerät wohl niemand spontan – dafür ist es zu teuer und vor allem zu speziell. Doch genau darin liegt der Reiz der Bibliothek der Dinge: Spezielle Dinge, alltäglich zugänglich machen.

Leihen statt kaufen: Warum die Bibliothek der Dinge in Neuburg eine gute Idee ist

Das Prinzip ist einfach: Wer einen gültigen Büchereiausweis hat und mindestens 18 Jahre alt ist, kann Geräte wie den Ninja Creami kostenlos für vier Wochen ausleihen. Eine Verlängerung ist zu Gunsten der Fluktuation nicht vorgesehen. Die Ausleihe erfolgt persönlich vor Ort, eine telefonische Reservierung ist bei hoher Nachfrage möglich. Welche Dinge aktuell verfügbar sind, lässt sich im Online-Katalog (OPAC) auf der Website der Stadtbücherei einsehen. Außerdem steht im Bücherturm eine Pinnwand mit Bildern der auszuleihenden Gegenstände. „Wenn ein Foto fehlt, ist der Gegenstand gerade verliehen“, erklärt Bücherturm-Chefin Martin.

Im Sortiment sind neben der Eismaschine auch ein Beamer, eine Ukulele, ein Metalldetektor oder zwei Dörrautomaten zu finden. Hochwertige Geräte ab einem Wert von 200 Euro wie das Teleskop erfordern eine Kaution von 100 Euro. Der Ninja Creami liegt aber knapp darunter, eine Kaution fällt hier also nicht an.

Bei der Rückgabe müssen die Geräte sauber, vollständig und funktionstüchtig sein. Schäden oder fehlende Teile werden wie bei Büchern in Rechnung gestellt. Alle elektrischen Geräte werden jährlich vom TÜV geprüft. Für Bibliotheksleiterin Martin steht fest: „Wir wollen zeigen, dass Bibliotheken mehr können als Bücher – sie können den Alltag erleichtern“, und im Falle der Eismaschine sogar versüßen.

Die Redaktion hat getestet: Was taugt die Eismaschine aus der Stadtbücherei wirklich? Foto: Paul Pfaffel

Der Ninja Creami ist ein echtes Trendgerät – ein bisschen überdreht, aber ziemlich clever. Für einen spontanen Kauf zu teuer und speziell, als Leihobjekt aber ein echtes Highlight für heiße Sommertage. Unser Redaktionstest zeigt: Die Bibliothek der Dinge funktioniert: unkompliziert, alltagstauglich und mit echtem Mehrwert – grade für die, die Dinge lieber benutzen als besitzen wollen.