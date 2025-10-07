37-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Ein 28-jähriger Autofahrer aus Eitensheim fuhr am Montag gegen 5.30 Uhr auf der B 13 von Eitensheim kommend in Fahrtrichtung Ingolstadt und wollte schließlich nach links in Richtung Gaimersheim abbiegen. Hierfür ordnete er sich mit seinem Audi A 1 auf der Linksabbiegespur ein. Zur gleichen Zeit war ein 37-Jähriger mit seinem Auto auf der B 13 in entgegengesetzter Richtung unterwegs, wie die Polizei berichtet. Der Eitensheimer übersah beim Abbiegevorgang den vorfahrtsberechtigen entgegenkommenden Audi A3, woraufhin es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Am Audi A 1 wurde die gesamte Fahrzeugfront beschädigt, der Audi A 3 wurde durch die Kollision in den anliegenden Straßengraben befördert und an der Fahrzeugfront ebenfalls stark beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 37-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam daher zur weiteren Behandlung ins Klinikum Ingolstadt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren Eitensheim und Gaimersheim waren mit insgesamt vier Fahrzeugen vor Ort und regelten den Verkehr. Der 28-Jährige muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung sowie wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung verantworten. (AZ)

