43-Jährige erleidet bei Unfall auf B 13 schwere Verletzungen

Auf der B 13 bei Eitensheim übersah eine Frau aus dem Landkreis Eichstätt beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto. Beim Zusammenstoß wurde ihr Auto weggeschleudert.

Schwere Verletzungen erlitt Dienstagmorgen eine 43-Jährige aus dem Landkreis Eichstätt, als sie von der B 13 in Richtung Hitzhofen abbiegen wollte. Gegen 8.20 Uhr fuhr sie mit ihrem Auto von Eichstätt in Richtung Ingolstadt. Beim Abbiegen übersah sie einen entgegenkommenden 61-Jährigen aus dem Landkreis Donau-Ries. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde das Auto der Unfallverursacherin gegen ein an der Einmündung wartendes Auto einer 21-Jährigen geschleudert. Die Unfallfahrerin wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in das Klinikum Ingolstadt gebracht. Die beiden weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Ein am Unfallort eingesetzter Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 83.000 Euro, berichtet die Polizei. Das Auto der Unfallverursacherin und das des entgegenkommenden Fahrzeugführers waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Freiwillige Feuerwehr aus Eitensheim übernahm die Verkehrsregelung. (AZ)