Pedelec-Unfall in Eitensheim: 80-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Ein 80-Jähriger ist nach einem Sturz vom Pedelec in Eitensheim verstorben.

Ein 80-Jähriger ist am Samstagnachmittag bei Eitensheim von seinem E-Bike gestürzt. Am Montag ist er nun an seinen schweren Verletzungen gestorben.