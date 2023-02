Unbekannte stehlen Kupferregenrinnen von Kapelle

Diebe stahlen in Eitensheim Kupfer im Wert von 600 Euro - von einer Kapelle und einem Wasserwerk. Der Schaden, den sie anrichteten, ist noch viel höher.

Zwischen Freitag und Dienstag haben Unbekannte an einer Kapelle sowie am Wasserwerk in Eitensheim mehrere aus Kupfer bestehende Regenrinnen bezuehungsweise -fallrohre entwendet. Die Halterungen und Befestigungen wurden dabei teilweise aus der Wand gerissen oder gehebelt. Die entwendeten Kupferrinnen haben einen Wert von etwa 600 Euro, teilt die Polizei mit. Der an den Gebäuden entstandene Sachschaden wird auf circa 6000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Eichstätt unter der Telefonnummer 08421/9770-0 entgegen. (AZ)