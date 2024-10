Unbekannter fordert ein Kind zum Mitkommen auf

Am Dienstagmorgen wurde eine zwölfjährige Schülerin in Eitensheim auf dem Schulweg von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser öffnete laut Polizei an der Bahnhofstraße die Beifahrertür und äußerte etwas wie „Komm!“. Als das Mädchen nicht auf die Ansprache reagierte, fuhr der Unbekannte mit dem Fahrzeug davon.

Die Polizei ermittelt zu dem Mann, der in Eitensheim ein Kind angesprochen hat

Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben. Durch die Polizei Eichstätt konnte im Nachgang und bei der zusätzlichen Bestreifung der Örtlichkeit nichts Verdächtiges mehr festgestellt werden. Auch bei der Überwachung des Schulwegs am Nachmittag kam es zu keinen Vorkommnissen. Falls es zu weiteren Auffälligkeiten oder verdächtigen Wahrnehmungen kommt, sollen Zeugen umgehend die Polizei Eichstätt unter der Telefonnummer 08421/97700 verständigen. (AZ)