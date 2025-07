Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 13.35 Uhr. Hierbei fuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Buxheim mit einem Audi auf der B13 von Eichstätt kommend in Richtung Ingolstadt. Als er nach rechts in die Hitzhofener Straße Richtung Eitensheim abbiegen wollte, verlor er in der Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, wobei das Fahrzeugheck nach links ausbrach. Im selben Moment kam ihm ein 61-jähriger Mann aus Eitensheim mit seinem Skoda entgegen. Der Audi kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug, das von der Fahrbahn abkam und schließlich im Straßengraben zum Stillstand kam. Wie die Polizei berichtet, wurden der Unfallverursacher sowie der Unfallgegner und dessen 59-jährige Beifahrerin leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Eichstätt beziehungsweise Klinikum Ingolstadt gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von rund 26.000 Euro. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Eitensheim leitete den Verkehr um. Der 18-Jährige muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung und des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung verantworten. (AZ)

