Elektro-Ekstase in Perfektion: So war der Auftritt von Paul Kalkbrenner in Ingolstadt

Warum er auch nach all den Jahren am Mischpult noch immer zu den größten Meistern der Elektro-Szene weltweit gehört, hat Paul Kalkbrenner am Samstag in Ingolstadt bewiesen. Insgesamt 16.500 Fans pilgerten zu einem ausverkauften Techno-Open-Air auf dem Volksfestplatz, das es so noch nie in der Stadt gab, und begaben sich auf eine zweistündige Reise purer Elektro-Ekstase vom Feinsten.
Ingolstadt
