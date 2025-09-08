Icon Menü
Elektro-Ekstase auf dem Ingolstädter Volksfetplatz: 16.500 Fans feiern Techno-Ikone Paul Kalkbrenner

Ingolstadt

Elektro-Ekstase in Perfektion: So war der Auftritt von Paul Kalkbrenner in Ingolstadt

Auf dem Ingolstädter Volksfestplatz versetzt Paul Kalkbrenner 16.500 Fans in eine rauschende Ekstase und beweist, dass er noch immer zu den Ikonen der Elektro-Szene zählt.
Von Katrin Kretzmann
    Ausverkauft: Insgesamt 16.500 Fans kamen zum Auftritt von Paul Kalkbrenner auf dem Ingolstädter Volksfestplatz.
    Ausverkauft: Insgesamt 16.500 Fans kamen zum Auftritt von Paul Kalkbrenner auf dem Ingolstädter Volksfestplatz. Foto: Daniel Melegi

    Warum er auch nach all den Jahren am Mischpult noch immer zu den größten Meistern der Elektro-Szene weltweit gehört, hat Paul Kalkbrenner am Samstag in Ingolstadt bewiesen. Insgesamt 16.500 Fans pilgerten zu einem ausverkauften Techno-Open-Air auf dem Volksfestplatz, das es so noch nie in der Stadt gab, und begaben sich auf eine zweistündige Reise purer Elektro-Ekstase vom Feinsten.

