Neue Majestät gekrönt: Elena Heckl übernimmt das Zepter als Kartoffelkönigin

Zur 47. Bayerischen Kartoffelkönigin wurde Elena Heckl aus Seiboldsdorf im Rahmen eines Festabends in der Alten Schweißerei in Schrobenhausen gekrönt. Sie ist 19 Jahre alt und befindet sich im Moment im dritten Lehrjahr zur Fluggerätemechanikerin bei Airbus in Manching.

Die Erzeugergemeinschaft für Qualitätskartoffeln Neuburg-Schrobenhausen und Umgebung (EG) hatte wiederum die Veranstaltung organisiert und freute sich über die volle Halle. „Es ist für uns eine schöne Bestätigung und bedeutet, dass wir alles richtig gemacht haben“, meinte Vorsitzender Martin Glöckl. Er konnte neben den Kartoffelbauern zahlreiche Vertreter aus Politik, Verbänden, Vermarktungspartner, Züchterhäuser und Firmen willkommen heißen. Außerdem nutzte er die Gelegenheit, einen Appell an die Politik zur Unterstützung angesichts der bedrohlichen Auswirkungen durch die Schilf-Glasflügelzikade zu richten. „Wir sind Kartoffelbauern mit Herzblut und Leidenschaft. Helfen Sie uns, unsere Bestände und damit die bayerischen Kartoffeln gesund halten zu können“, so Glöckl, der die Zulassung von innovativen Wirkstoffen forderte.

Die neue Bayerische Kartoffelkönigin heißt Elena Heckl

„Heute sind wir aber zum Feiern da“, rief er dem rund 400-köpfigen Publikum zu und wies darauf hin, dass der Krönungsabend traditionell den Auftakt in die neue Kartoffelsaison darstellt. Gleichzeitig freute er sich, dass 18 Produktköniginnen aus nah und fern angereist waren, um die scheidende Kartoffelkönigin Daniela Dreher zu verabschieden und ihre Nachfolgerin zu begrüßen.

„Mein Amtsjahr ist so schnell vergangen“, blickte Daniela Dreher zurück und informierte, dass sie im Durchschnitt einmal pro Woche für die bayerischen Kartoffeln unterwegs war, 130 Termine wahrgenommen hat und dabei knapp 20.500 Kilometer gefahren ist. „Hinter mir liegt ein Jahr voller Erlebnisse und Erinnerungen“, zog sie Bilanz und erzählte von politischen Veranstaltungen, Firmenbesuchen, Reisen, Kartoffelterminen und Königinnentreffen. Dazu zählten unter anderem der Sommerempfang im Bayerischen Landtag, der Neujahrsempfang in der Residenz in München, die Bauernmarktmeile in München, die Grüne Woche und die Fruit Logistica in Berlin. Eine Lehrfahrt in die Schweiz mit Versammlungen und Besuchen bei Kartoffelhändlern und -verarbeitern durfte natürlich auch nicht fehlen.

18 Produktköniginnen verabschiedeten sich zusammen mit Moderator Bernhard Reitberger von Daniela Dreher.

„Mein Ziel war immer, die Werbetrommel für die bayerische Kartoffel zu rühren“, betonte sie und bedankte sich bei allen, die sie dabei unterstützen. Martin Glöckl sagte der scheidenden Regentin und deren Stellvertreterin Anna ein herzliches Vergelt´s Gott für ihr Engagement im vergangenen Jahr: „Ihr habt die Kartoffelbauern und die tolle Knolle mit Herz und Verstand vertreten.“

Feierliche Krönungsfeier der Kartoffelkönigin in der Schweißerei in Schrobenhausen

Moderator Bernhard Reitberger führte gekonnt durch das abendliche Programm. So sorgte er beispielsweise mit dem Ratespiel „Dingsda“ für gute Laune im Saal. Vier Teams mussten dabei auf der Bühne Begriffe erraten, die Kinder einfallsreich umschrieben. Um die Wartezeit bis zur Krönung zu verkürzen, präsentierten die Veranstalter zudem eine Show mit Luftartistin Anna Winter.

Zu später Stunde war es dann so weit: „Wir brauchen eine neue Königin“, rief Bernhard Reitberger „dem Kartoffelvolk“ zu und die neue Kartoffelkönigin hielt begleitet von den Produktköniginnen Einzug auf der Bühne. Ihre Vorgängerin überreichte ihr Schärpe und Zepter und setzte ihr die Krone auf.

„Mein langgehegter Traum geht in Erfüllung. Ich habe mich sehr gefreut, als Martin Glöckl angerufen hat und mich gefragt hat, ob ich das Amt übernehmen möchte“, verriet die junge Dame. Gerne will sie die bayerische Kartoffel und die Anbauer repräsentieren. Sie ist auf dem elterlichen Kartoffelbetrieb aufgewachsen und hilft bis heute bei den anfallenden Arbeiten, vor allem in der Ernte, fleißig mit. Zu ihren Hobbys gehören Reiten und Snowboard-Fahren und ihr liebstes Kartoffelgericht sind Salzkartoffel mit Frischkäse. „Mein Ziel ist, viele Verbraucher davon zu überzeugen, welch tolles Produkt die Kartoffel ist. Man kann sie immer essen“, bekräftigte Elena Heckl und nahm anschließend die Glückwünsche einer großen Gratulantenschar entgegen.