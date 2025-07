Verabschiedung von Pfarrer Paul Igbo: Der „Bayer mit nigerianischen Wurzeln“ sagt Servus

Großer Bahnhof für Pfarrer Paul Igbo: Einen emotionalen Abschied bereiteten Karlshulder, Weicheringer und Lichtenauer dem Leiter ihrer Pfarreiengemeinschaft, der nach zehn Jahren im Donaumoos ins Allgäu nach Weilheim wechselt. Freude und Abschiedsschmerz lagen nah beieinander, viele gute Wünsche begleiten Igbo, der nicht nur in und vor der Kirche herzlich umarmt wurde, sondern auch beim abschließenden Stehempfang. Mittlerweile in Tracht, ging er von Tisch zu Tisch und stieß mit seinen zahlreichen Gästen an. Schon die Kirche war bis auf den letzten zusätzlichen Stuhl- oder Bierbankplatz vollbesetzt gewesen und auch im Pfarrheim wurde es eng.

Pfarrer Paul Igbo in Karlshuld verabschiedet

Igbo freute sich über die große Resonanz. „Es hätte auch anders sein können“, merkte er spitzbübisch an, „man soll gehen, wenn der Applaus am größten ist und nicht erst, wenn viele ‚Gott sei Dank geht er‘ sagen“. Trotzdem gehe er mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil er hier Wurzeln geschlagen, sich von Anfang an wohlgefühlt habe und nun von vielen netten Menschen Abschied nehmen müsse. Aus vielen guten Wünschen und Dankesworten, die ihn in den vergangenen Wochen erreicht hatten, zitierte er einen Satz, der Neues zu wagen und dem Leben zu vertrauen miteinander verknüpfte. Das passte auch zum Bibeltext über Abraham, der mit 75 Jahren seine Heimat verließ, um ins Land Kanaan zu ziehen. „Auch mein Leben ist von Veränderung geprägt“, sagte Igbo, der mit 18 Jahren Abschied von seiner Familie nahm, in den Orden der Spiritaner eintrat, zum Philosophiestudium nach Ghana ging und anschließend zum Theologiestudium nach Nigeria zurückkehrte.

Ein halbes Jahr nach seiner Priesterweihe ging er nach Deutschland. Seine erste Station war Aachen, dann Augsburg und Aichach, bis er 2015 seine erste Stelle als leitender Pfarrer in Karlshuld antrat. Trotz aller Veränderungen gebe es Fixpunkte, betonte der 47-Jährige, „Gott ist da, auch in der Fremde“. In Karlshuld sei Gott „schon vor mir dagewesen – ich durfte ihm hier in vielen Menschen begegnen und ihm einen Altar bauen“. Er habe von vielen Seiten Unterstützung erhalten, von Haupt- und Ehrenamtlichen der Pfarreien, Lokalpolitikern wie Karl Seitle, Katholiken und evangelischen Christen, sowie Menschen, die eigentlich nichts mit der Kirche am Hut hätten. Die PG verfüge über einen großen Schatz engagierter Menschen. Daher freue es ihn, dass die Diözese mit seinem Nachfolger für nahtlosen Übergang sorge.

Icon Vergrößern Dekan Werner Dippel überreichte das erste Abschiedsgeschenk, das Pfarrer Paul Igbo in seinem Abschiedsgottesdienst erhielt. Foto: Andrea Hammerl Icon Schließen Schließen Dekan Werner Dippel überreichte das erste Abschiedsgeschenk, das Pfarrer Paul Igbo in seinem Abschiedsgottesdienst erhielt. Foto: Andrea Hammerl

Igbo wünschte sich, dass Pfarrer Michael Heinrich ebenso gut aufgenommen werde wie er. „Ein Neuanfang ist immer eine Chance“, betonte er, „nutzen Sie sie“. Und weil Dekan Werner Dippel zu ihm gesagt habe, er dürfe nun alles sagen, was er seinen Schäfchen schon immer sagen wollte, schickte er einem großen Dankeschön noch einen flammenden Appell hinterher: „Das ganze Leben ist ein Geschenk, besonders hier in Deutschland, worum uns viele beneiden – und was machen wir? Wir meckern über das Wetter, die Politik, die Kirche.“ Er wünsche sich fröhliche, dankbare Hoffnungsträger, die sich auf den Weg machen und das Leben mit Vertrauen auf Gott, Liebe zum Nächsten, mit offenem Herzen und helfenden Händen angingen.

Pfarrer Paul Igbo tritt neue Stelle in Weilheim an

Wie damals zum Einführungsgottesdienst, so war Dippel auch zum Abschiedsgottesdienst gekommen, um Danke zu sagen. Es sei ihm nicht leichtgefallen, Igbo nach Weilheim gehenzulassen, denn nun fehle er im Dekanat, wo er sich stets mit Argumenten, Wünschen und Fragen eingebracht habe.

„Du bist mit Herz, Humor, viel Energie und einer interessanten Lebensgeschichte zu uns gekommen und wurdest ein Teil von uns“, würdigte Bürgermeister Michael Lederer den scheidenden Pfarrer, den er als „Bayer mit nigerianischen Wurzeln“ bezeichnete. Einige Anekdoten durften nicht fehlen, darunter die von den ausgeschalteten Glocken, die für Verwirrung sorgten. „Doch es war weder ein Stromausfall gewesen noch eine himmlische Störung“, verriet Lederer, „der Pfarrer wollte nur in Ruhe schlafen“. Igbo sei für ihn viel mehr als nur der Ortspfarrer gewesen – nämlich ein Freund, der bei ihm zuhause ein und aus ging. Die Tür werde auch weiterhin offenstehen.

Dem schloss sich der Weicheringer Bürgermeister an. „Du wirst uns nicht los“, versprach Thomas Mack, der in Igbo ebenfalls einen Freund sieht. Der evangelische Pfarrer Johannes Späth dankte für gutes ökumenisches Miteinander und gegenseitige Unterstützung, „wenn einem von uns die Luft ausging“. Igbo sei ein Segen für die ganze Gemeinde und darüber hinaus, einer, der den Segen – und das Weihwasser – großzügig verteile. Auch die Ministranten hatten viel Spaß mit ihm, bei Ausflügen, Fußballspielen und bayerischen Abenden mit Bierkrugstemmen, Schafkopf und Nageln, wie Oberministrant Martin Schmid berichtete. An viele gemeinsame Aktionen und Feste erinnerte Pastoralratsvorsitzende Brigitte Fleischmann, betonte aber auch Igbos Einsatz für die Innenrenovierung der Pfarrkirche St. Ludwig.

Ein stimmgewaltiger Chor aus allen drei Pfarreien unter Leitung von Martina Winter gestaltete gemeinsam mit Kantorin Sabine Moosheimer den Gottesdienst musikalisch mit modernen Kirchenliedern, darunter dem Mottolied zum Pilgerjahr, ein Lied von Pater Norbert Becker und zum Abschluss „I will follow him“, was die Kirchenbesucher zum Mitklatschen animierte.