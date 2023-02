Emskeim

vor 19 Min.

Josef Kronburger ist waschechter Emskeimer und feiert 90. Geburtstag

Zuerst einmal ein Prosit auf seine große Familie. Josef Kronburger freut sich – leicht aufgeregt – auf die riesige Geburtstagsfeier am Samstag.

Plus Das Musizieren und die Feuerwehr sind viele Jahre die große Leidenschaft des Jubilars. Besonders stolz ist er aber auf seine große Familie. Was sein Rezept für ein langes Leben ist.

Von Manfred Dittenhofer

Ein bisschen aufgeregt ist Josef Kronburger schon. Seinen 90. Geburtstag feiert er zwar am heutigen Montag (27. Februar) nur in kleinem Kreis. Aber für den Samstag ist die Sporthalle in Blossenau gemietet und dann werden zur Geburtstagsfeier rund 100 Gäste erwartet. Klingt nach viel. Aber wer weiß, dass Josef Kronburger elf Kinder, 20 Enkelkinder und zehn Urenkel hat, der kann sich denken, dass über die Hälfte der Gäste alleine die nächsten Verwandten des Geburtstagskindes sind.

