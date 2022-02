Emskeim

Mit fast 50 Jahren: Reinhard Leinfelder aus Emskeim wagt nochmal den beruflichen Neuanfang

Ist mehr als glücklich in seinem neuen Job: Reinhard Leinfelder aus Emskeim hat viele Jahre als Kundenbetreuer in der Automobilbranche gearbeitet – und das gern, aber der Druck wurde immer größer. Seit knapp einem Jahr ist er nun Triebfahrzeugführer bei Agilis.

Plus Reinhard Leinfelder war zwei Jahrzehnte lang erfolgreicher Kundenbetreuer in einem Neuburger Autohaus. Der Tod eines Kollegen löste in dem Emskeimer etwas aus und er kündigte – um mit fast 50 Jahren Lokführer zu werden.

Von Katrin Kretzmann

Im Büro brach er zusammen, während der Arbeit. Es war ein Herzinfarkt, jede Hilfe kam zu spät. Er war 59 Jahre alt, Verkaufsberater eines Autohauses in Neuburg und der Kollege, dem es Reinhard Leinfelder zu verdanken hatte, dort ebenfalls als Kundenbetreuer zu arbeiten. Dieses traurige Ereignis löste bei dem Emskeimer etwas aus, nach 21 Jahren Dienst in der Firma kündigte er – und ist nun seit gut einem Jahr als Triebfahrzeugführer bei der Eisenbahngesellschaft Agilis tätig. „Und ich bereue es keinen einzigen Tag, diesen Schritt gemacht zu haben“, sagt der 49-Jährige.

