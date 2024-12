Schuster Home Company schließt nach über 80 Jahren

Angefangen hat alles mit einer kleinen Schreinerei. Seit 1933 hat Karl Schuster in einer Garage im Oberen Taubentalweg in Ingolstadt Möbel hergestellt und in einem kleinen Laden verkauft. Es waren die Anfänge einer Firma, die inzwischen als „Schuster Home Company“ im Ingolstädter Süden seinen Sitz hat. Doch Geschäftsführerin Karena Siekaup wird das Familienunternehmen Ende Februar 2025 schließen. Sie nennt vor allem zwei Gründe für die Entscheidung: die allgemein wirtschaftlich schwere Situation, aber auch stark gestiegene Kosten in vielen Bereichen.

