Schluss nach nicht einmal fünf Jahren: Das Modegeschäft „Carmela“ sperrt zu

Im Nachhinein war es vielleicht doch ein schlechtes Omen. Als Carmela Neff mitten während der Pandemie ihr italienisches Modegeschäft am Freitag, 13. November 2020, in der Neuburger Rosenstraße eröffnete, hatte sie noch alle Befürchtungen ob des ominösen Datums beiseite gewischt. „Ich bin sicher, das wird gut“, gab sie sich optimistisch. Nicht ganz fünf Jahre später ist bei der Unternehmerin allerdings Ernüchterung eingekehrt. Große Tafeln verkünden seit Freitagmittag: „Carmela“, der nach ihr benannte Laden, macht zu, der Räumungsverkauf ist bereits in vollem Gang. Was mit den inhabergeführten Räumlichkeiten im ehemaligen Schuhhaus Stiglmair danach geschieht, steht noch in den Sternen.

Reinhard Köchl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neuburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Modegeschäft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis