Hilfe für den Senegal: Geht die Maschinenring-Wette noch auf?

Die Maschinenringe Neuburg haben sich auf eine ambitionierte Wette eingelassen: Schafft es der Landkreis in 14 Tagen 50.000 Euro zu sammeln? Wenn nur jeder 30. Bewohner des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen 15 Euro spenden würde, könnte diese Summe zusammen kommen. Damit wäre ein wichtiger Anfang gemacht für ein ungeheures Versprechen: In fünf Jahren würden die Menschen im Senegal keinen Hunger mehr leiden. Dafür hat die Entwicklungsarbeit der Maschinenringe einen Masterplan.

Seit 10 Tagen läuft die Spendenaktion. Gut 10.000 Euro sind auf dem Konto eingegangen. „Jetzt bleiben noch vier Tage für 40.000 Euro - wir hoffen, die Wette geht am Ende auf“, sagt Lena-Maria Ruß, die Leiterin der Maschinenring Foundation. Bei ihr ist die Entwicklungshilfe des Unternehmens angesiedelt.

Wette gegen den Hunger auf der Welt: Kann der Landkreis 50.000 Euro sammeln?

Seit knapp fünf Jahren engagieren sich die Maschinenringe mit einer Stiftung in Afrika, vor allem im Senegal. 250 Ortsverbände mit insgesamt 37.000 organisierten Landwirten wurden bereits gegründet und arbeiten erfolgreich. Dort ist die politische Lage stabil, es gibt ausreichend fruchtbare Böden und Regen, die Menschen sind jung und versiert in der Landwirtschaft. Was ihnen aber fehlt, sind die technischen Mittel. Genau hier setzt das Programm der Maschinenring Foundation (MRF) an. „Wir befähigen die Landwirte vor Ort durch Zugang zu Technik, ihre Erträge zu steigern und damit sich selbst zu ernähren“, erklärt Ruß.

In fünf Jahren könnten sich die Menschen im Senegal selbst versorgen und ernähren

Konkret heißt das: Bauern, die bisher in reiner Handarbeit Reis, Gerste oder Hirse anbauen, ernten und verarbeiten, erhalten jetzt einen Pflug und einen Esel, eine Sähmaschine und weitere Hilfsmittel. Dabei geht es um Kleingerät, das heute in Deutschland kaum noch ein Landwirt nutzt. Im Senegal aber ist es ein erster Schritt dazu, die Anbaufläche maßgeblich zu erhöhen und damit die Erträge zu steigern. Schon jetzt sind dank der MRF 5000 Maschinen vor Ort und im Einsatz.

In den kommenden fünf Jahren sollen nun 1000 Maschinenringe im Senegal gegründet werden. Doch dafür fehlt die Finanzierung. Daraus entstand die Spendenwette „Einfach 15“. Geht die Rechnung im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen auf, soll daraus eine deutschlandweite Bewegung werden. Das Ziel: 15 Millionen Euro Spendengelder, um in fünf Jahren die Menschen im Senegal dazu zu befähigen, sich selbst zu versorgen.

So können Sie spenden: Via PayPal an „Spende Maschinenring Afrika“ oder per Banküberweisung an: Sparkasse Altbayern, IBAN: DE89 7215 2070 0005 9690 19. Empfänger: Maschinenring Foundation GmbH. Stichwort: Senegal. Mehr Infos unter https://www.einfach15.de.