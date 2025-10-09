Icon Menü
Engagement für Flüchtlinge: Bundesverdienstkreuz für Hildegard Suyter-Bruglachner

Ehekirchen

Besonderes Engagement: Frau aus Ehekirchen erhält Bundesverdienstkreuz am Bande

Hildegard Suyter-Bruglachner aus Ehekirchen ist am Donnerstag mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. Sie engagiert sich seit über 30 Jahren ehrenamtlich.
    Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf (rechts) hat Hildegard Suyter-Bruglachner aus Ehekirchen das Bundesverdienstkreuz am Bande überreicht. Foto: StMAS / Schäffler

    Große Ehre für Hildegard Suyter-Bruglachner: Die Ehekirchenerin hat am Donnerstag das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten. Ausgehändigt hat die Auszeichnung Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf im Rahmen einer Feierstunde im Sozialministerium in München.

    Hildegard Suyter-Bruglachner erhält Bundesverdienstkreuz

    Laut Laudatio engagiert sich Suyter-Bruglachner seit mehr als 30 Jahren ehrenamtlich für ihre Mitmenschen und seit 2015 besonders für Asylbewerber in ihrer Heimatgemeinde Ehekirchen. Sie organisierte demnach zusammen mit der Gemeinde Willkommensfrühstücke und übersetzte Speisen in mehrere Sprachen, um den Flüchtlingen eine angenehme Atmosphäre zu bereiten. Sie bringe dabei einen entscheidenden Vorteil mit: Ihre Sprachgewandtheit als geprüfte Dolmetscherin in Englisch und Französisch ermögliche ihr, bei Verständigungsschwierigkeiten aller Art als Übersetzerin zu fungieren.

    Suyter-Bruglachner begleitet die Flüchtlinge zeitweise fast täglich zu Behörden vor Ort in Neuburg, aber auch weiter weg, nach Rosenheim, Traunstein, Mühldorf und München, übersetzt Schriftstücke und hilft bei rechtlichen Angelegenheiten. „Uneigennützige Fahrdienste mit dem eigenen Auto sind immer selbstverständlich“, sprach Sozialministerin Ulrike Scharf ein großes Lob aus. Suyter-Bruglachner unterstütze außerdem bei der Anmeldung von Kindern in Bildungseinrichtungen und bei der Jobsuche für Erwachsene. Zudem helfe sie Flüchtlingen bei ihren Einkäufen, um ihnen die hiesigen Lebensmittel näherzubringen.

    Großes Engagement in Bonsal und Ehekirchen

    Aktiv arbeitete sie auch als älteste Teilnehmerin in den Arbeitskreisen der geplanten Dorferneuerung (vorwiegend „Innenentwicklung“) mit und brachte viele Ideen – nicht nur für ihren Ortsteil Bonsal, sondern für die ganze Gemeinde gewinnbringend mit ein. „Nach wie vor ist sie stets zur Stelle, wenn ihr Engagement gefragt ist“, hieß es abschließend in der Laudatio. (AZ)

