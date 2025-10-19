Er wollte einen Streit schlichten: 29-Jähriger kassiert Faustschläge im Englischen Garten

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntagmorgen gegen 0.50 Uhr einen 29-Jährigen im Englischen Garten mit der Faust mehrfach ins Gesicht geschlagen. Nach Angaben der Polizei erlitt der Mann dabei eine Platzwunde an der Unterlippe.

29-Jähriger wurde im Englischen Garten in Neuburg geschlagen

Der 29-Jährige wollte zuvor wohl einen Streit in der Tätergruppe schlichten und wurde im Anschluss selbst durch zwei Täter aus der Gruppe geschlagen. Die Unbekannten haben südländisches Aussehen und entfernten sich, bevor die Polizei vor Ort war. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neuburg unter 08431/6711-0 entgegen. (AZ)