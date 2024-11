Englischer Garten: Auf der Suche nach dem richtigen Weg

Wald oder Park? Baudenkmal, geschütztes Flora-Fauna-Habitat oder bewirtschaftetes Gebiet? „Eigentlich ist der Englische Garten alles davon“, sagt der städtische Rechtsdirektor Ralf Rick. „Das bringt uns aber in ein großes Dilemma. Weil die Stadt in den 1970er Jahren die Verkehrssicherungspflicht übernommen hat, müssen wir jetzt versuchen, alle Interessen unter einen Hut zu bekommen.“ Deshalb arbeiten er und die Stadtgärtnerei derzeit an einem Konzept, mit dem vor allem rechtssicher geklärt werden soll, welche Wege gesperrt bleiben und welche künftig auf eigene Gefahr wieder benutzbar sein könnten. Nicht nur im übertragenen Wortsinn eine Gratwanderung. Das Ergebnis erwartet der berufsmäßige Stadtrat bis Frühjahr 2025.

Reinhard Köchl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ralf Rick Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wittelsbacher Ausgleichsfonds Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis