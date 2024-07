Enkeltrickbetrug: Falsche Polizisten erbeuten eine hohe Summe Bargeld

Eine 68-Jährige aus Neuburg glaubte, ihrer Tochter zu helfen, stattdessen war sie Betrügern aufgesessen. Ihnen hatte sie am vergangenen Donnerstag einen sechsstelligen Bargeldbetrag übergeben.

Wie die Polizei mitteilt, meldete sich bei der Frau am Vormittag eine weinerliche Stimme am Telefon. Die Person gab sich als ihre Tochter aus und erzählte von einem tödlichen Unfall. Sie reichte den Hörer an eine vermeintliche Polizistin weiter, die weitere Details schilderte. So sei bei dem Unfall eine Schwangere ums Leben gekommen. Eine Untersuchungshaft für die Tochter sei nur durch die Zahlung einer Kaution in Höhe von 150.000 Euro zu vermeiden.

Die Neuburgerin hat den Betrügern das Geld in der Berliner Straße übergeben

Die Mutter hob daraufhin einen hohen Bargeldbetrag ab und übergab diesen gegen 16 Uhr an der Berliner Straße an einen unbekannten Mann. Dieser ging anschließend zu Fuß in Richtung Sudetenlandstraße.

Daraufhin forderten die Betrüger noch weitere Bargeldzahlungen, schließlich sei auch das ungeborene Kind der Schwangeren zu Tode gekommen. Aus großer Sorge und Verzweiflung übergab die Rentnerin jeweils um 18 Uhr und um 21.30 Uhr in der Berliner Straße erneut weitere hohe Bargeldbeträge an den gleichen Abholer.

Dieser hatte laut Polizei eine ausländsiche Erscheinung, er war zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, 25 bis 35 Jahre alt und er hatte kurzes, welliges Haar. Außerdem trug er einen schwarzen Bart und war dunkel gekleidet.

Zeugen sollen sich bei der Polizei unter der Nummer 0841/93430 melden. (AZ)