Tag der offenen Küche: Lifestyle und Kochkunst in der Berufsfachschule

Sushiburger, Coleslaw, Brownies, asiatische Nudelpfanne oder Kartoffelspalten mit Dip standen auf der Speisekarte. Denn beim „Tag der offenen Küche“ zeigten die Absolventen der Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung in Bittenbrunn ihre Kochkünste.

Den Gästen war schnell klar, dass es nicht nur um gutes Essen geht. „Man lernt hier fürs Leben“, so beschreibt Leiterin Sabine Wasmer die Struktur und Zielsetzung der Fachschule. Derzeit unterrichtet sie mit ihren Kolleginnen drei Klassen, aber man bereitet sich auf Neuzugänge vor. Sie kommen meist von der Mittelschule, gelegentlich auch von der Realschule. Nach zwei Schuljahren ist man Helferin, drei Jahre bieten den Abschluss als geprüfte Assistentin für Ernährung und Versorgung.

An der Berufsfachschule Neuburg ist die Mittlere Reife möglich

Man kann auch ohne Quali in die Berufsfachschule gehen. Sie ermöglicht nach einem Jahr den Mittelschulabschluss und verleiht am Ende der Ausbildung die Mittlere Reife, wenn mindestens ein Notenschnitt von 3,0 erreicht und Grundkenntnisse in Englisch erreicht werden. Für eine überschaubare Versicherungs- und Materialgebühr bekämen motivierte Schülerinnen und Schüler einen Abschluss, Allgemeinbildung, ein warmes Mittagessen und die Möglichkeit, in der Fachakademie, FOS oder BOS weiterzulernen.

Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund lernen Deutsch und können rasante Bildungssprünge machen wie Febatu aus Afrika, die soeben die 11. Klasse mit Bravour geschafft hat. Lernschwächere werden gefördert, Inklusion sei ein wichtiges Thema. „So gesehen ist unsere Berufsfachschule ein Superangebot“, sagt Oberstudiendirektorin Eva Hertle, die das „Berufliche Schulzentrum Max-von-Pettenkofer“ mit rund 2600 Jugendlichen leitet. Neben der Berufsschule Bittenbrunn gehören die Wirtschaftsschule, FOS, BOS und die Berufsfachschulen dazu.

Neuburger Absolventen haben gute Berufsaussichten

Wer sich für den Zweig Ernährung und Versorgung entscheidet, findet eine moderne Ausstattung in den Sparten Betriebswirtschaft sowie Textil- und Ernährungslehre vor. Zum Beispiel hat der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen als Träger die neuesten Elektroherde und KI-gesteuerte Thermomix-Geräte einbauen lassen.

Der Lehrplan sei entstaubt und der veränderten Arbeitswelt angepasst worden. Die Schülerinnen lernen für Gastronomie, Hotellerie oder Großhaushalte. Neben Lifestyle spiele Nachhaltigkeit eine Rolle. „Wir verwenden etwa nur Reinigungsmittel, die die Umwelt nicht belasten“, versichert Lehrerin Stefanie Bauch. Gesunde Ernährung werde immer wichtiger. Wer es bis zum Abschluss oder gar zur Meisterprüfung schaffe, dem stünden gute Berufschancen in Aussicht.