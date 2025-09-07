Bayerisches Armeemuseum: So hat sich der Krieg über die Jahre verändert

Zum Ende der Sommerferien stellt die Neuburger Rundschau die schönsten, spannendsten und skurrilsten Museen in Neuburg, Schrobenhausen und Ingolstadt vor und beantwortet die wichtigsten Fragen. Was ist dort geboten? Wie viel kostet der Eintritt und wann haben sie geöffnet? Und natürlich die wichtigste Frage: Warum lohnt sich ausgerechnet hier ein Besuch? Im heutigen Teil geht es um das Bayerische Armeemuseum in Ingolstadt.

Das Bayerische Armeemuseum befindet sich im Palas (Hauptgebäude) des Neuen Schlosses in Ingolstadt. Es ist eines der großen militärhistorischen Museen in Europa. Der Palas ist dreigeschossig mit einem hohen Satteldach und vier Ecktürmen, von denen einer einen fünfeckigen Grundriss aufweist. Er stammt aus der Zeit um 1450-1490. Ein Teil des Museums widmet sich unter anderem den Formen des Krieges zwischen 1600 und 1815. Ein anderer Teil befasst sich mit militärischen Objekten aus der Zeit zwischen 1870 und 1914. Auch das Museum des Ersten Weltkriegs im angrenzenden Reduit Tilly und das Polizeimuseum im Turm Triva gehören zum Armeemuseum. Im Kurzinterview stellt der Oberkonservator Tobias Schönauer das Bayerische Armeemuseum vor.

Was sind die Wurzeln des Museums?

Die Gründung des Bayerischen Armeemuseums erfolgte 1879 auf Bitten der Bayerischen Armee durch König Ludwig II. 1881 wurde das Museum offiziell im alten Zeughaus an der Lothstraße in München eröffnet. 1905 bezog man einen neu errichteten Monumentalbau im Hofgarten, direkt neben der Residenz. Nach dessen weitgehender Zerstörung 1944/1945 wurde das Museum offiziell aufgelöst und dem Bayerischen Nationalmuseum eingegliedert. 1972 erfolgte die Wiedereröffnung in der alten Militär- und Garnisonsstadt Ingolstadt. Das Neue Schloss ist seit dieser Zeit Hauptsitz des Bayerischen Armeemuseums, das jedoch mit den zusätzlichen Gebäuden südlich der Donau, dem Museum des Ersten Weltkriegs und dem Bayerischen Polizeimuseum, wesentliche Erweiterungen erfuhr.

Icon vergrößern Kleidung eines Konquistadoren im letzten Viertel des 16. Jahrhundert. Foto: Erich Reisinger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kleidung eines Konquistadoren im letzten Viertel des 16. Jahrhundert. Foto: Erich Reisinger

Welches ist das älteste Exponat?

Das älteste Exponat unseres Museums lässt sich nicht genau benennen, da wir viele archäologische Funde haben, bei denen der Fundzusammenhang verloren ist. Wir haben aber im Bestand einen Bronzedolch aus der Zeit um 1000 v. Chr.

Icon vergrößern Die Inszenierung „Die Schlacht im Dreißigjährigen Krieg“ im Neuen Schloss. Foto: Erich Reisinger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Inszenierung „Die Schlacht im Dreißigjährigen Krieg“ im Neuen Schloss. Foto: Erich Reisinger

Welches ist das kurioseste Exponat?

Was man als kurios bezeichnet, liegt ja häufig im Auge des Betrachters. Ein besonders kurioses Exponat ist vielleicht eine Tischdekoration als Erinnerung an die Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf. Mitarbeiter einer Waffenwerkstatt der Polizei fügten Objekte aus Wackersdorf zu einem Ensemble zusammen, das sie einem leitenden Polizeibeamten zur Erinnerung an seine Einsätze schenkten: Die Mittelachse mit Schraubenmutter besteht aus Verbindungsteilen des Bauzauns. Daran sind zwei drahtförmige Sägeblätter befestigt, wie sie Gegner der WAA verwendeten, um Zaunelemente zu durchtrennen. Vom Zaun selbst stammt der circa 16 Millimeter starke, grün gestrichene Stab. Krähenfüße sollten die Bereifung von Einsatzfahrzeugen der Polizei zerstören, ins Stammholz getriebene lange Nägel das Fällen von Bäumen erschweren. Steine und Bleikugeln (auf der Mittelsäule) wurden von gewalttätigen Demonstranten als Wurfgeschosse gegen Polizeibeamte eingesetzt. Mit leistungsfähigen Schleudern getriebene Bleikugeln erreichen erhebliche Geschwindigkeiten und können gefährliche Verletzungen hervorrufen. Das Typenschild „508 D“ stammt von einem Kleinbus der Polizei, den Demonstranten in Brand gesetzt hatten. Ebenfalls kurios und einmalig ist sicher die Kleidung eines Konquistadoren aus dem letzten Viertel des 16. Jahrhunderts. Das Stück wurde in Peru gefunden und kam dann ins Bayerische Armeemuseum. Es ist erstmals zu sehen in der Schatzkammer, die 2019 eröffnet wurde. Nach jetzigem Kenntnisstand handelt es sich um die ältesten Kleidungsstücke eines einfachen Soldaten weltweit. Wieso es sich ausgerechnet im Armeemuseum und nicht in Südamerika erhalten hat, könnte man durchaus als kurios bezeichnen.

Icon vergrößern Ausstellungsraum „Soldatenbilder 1650-1820“ im Neuen Schloss. Foto: Erich Reisinger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ausstellungsraum „Soldatenbilder 1650-1820“ im Neuen Schloss. Foto: Erich Reisinger

Welches Exponat ruft die meisten Reaktionen hervor?

In den letzten Jahren hat sich tatsächlich gezeigt, dass die Inszenierung eines Reiters im Harnisch aus dem Dreißigjährigen Krieg das wohl beliebteste Fotomotiv geworden ist. Diese Inszenierung basiert auf anthropologischen Untersuchungen eines Massengrabs von 1645, das in der Nähe von Nördlingen ausgegraben wurde. Daneben ist auch das Zelt des Großwesirs ein Anziehungspunkt, das völlig neue Perspektiven auf den Konflikt mit dem osmanischen Reich im 17. und 18. Jahrhundert eröffnet.

Icon vergrößern Eine Kurbayerische Grenadiertrommel um 1720. Foto: Gert Schmidbauer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Eine Kurbayerische Grenadiertrommel um 1720. Foto: Gert Schmidbauer

Welcher Gast ist besonders in Erinnerung geblieben und warum?

In jüngster Zeit dürfte sicher der Besuch des finnischen Botschafters in Deutschland, Kai Sauer, im März dieses Jahres. Sowohl seine Person als auch sein Vortrag waren eine beeindruckende Begegnung. Er interessierte sich auch sehr für das Museum und seine Sammlungen.

Icon vergrößern Sogenannter Traubenhagel, ein Brandsatz aus dem 17. Jahrhundert. Foto: Gert Schmidbauer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Sogenannter Traubenhagel, ein Brandsatz aus dem 17. Jahrhundert. Foto: Gert Schmidbauer

Welches Exponat hätten Sie gerne in Ihrem Museum?

Ich persönlich hätte gerne einen Turnierharnisch in der Sammlung. Damit könnten wir das Thema Turnier im ausgehenden Mittelalter sehr schön anschaulich machen.

Icon vergrößern Blick in den neuesten Abschnitt „Krieg und Frieden. Militär in Bayern 1870-1914“ im Neuen Schloss. Foto: Luise Wagener Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Blick in den neuesten Abschnitt „Krieg und Frieden. Militär in Bayern 1870-1914“ im Neuen Schloss. Foto: Luise Wagener

Icon vergrößern Tischdekoration als Erinnerung an die WAA Wackersdorf. Foto: Christian Stoye Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Tischdekoration als Erinnerung an die WAA Wackersdorf. Foto: Christian Stoye

Bayerisches Armeemuseum Adresse: Paradeplatz 4, 85049 Ingolstadt Öffnungszeiten: Dienstag - Freitag 9 - 17.30 Uhr (letzter Einlass 16.45 Uhr)

Samstag - Sonntag 10 - 17.30 Uhr (letzter Einlass 16.45 Uhr)

Feiertags 10 - 17.30 Uhr (letzter Einlass 16.45 Uhr)

Fällt ein Feiertag auf einen Montag, so ist das Museum geöffnet. Eintritt: Neues Schloss oder Reduit Tilly: Regulär: 5 Euro, ermäßigt: 4 Euro.

Turm Trivia: Regulär: 4 Euro, ermäßigt: 3,50 Euro.

Sonntagsticket (Neues Schloss, Reduit Tilly oder Turm Trivia): 1 Euro.

Jahreskarte: 20 Euro.

Kombikarte (alle drei Häuser): Regulär: 10 Euro, ermäßigt: 8 Euro.

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre: Eintritt frei.