Entdecken sie die faszinierende Natur auf der Wanderung des Landratsamts rund um das Auenzentrum Grünau

Neuburg-Schrobenhausen

Natur aus zweiter Hand – Wanderung rund um Auenzentrum Grünau

Das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen bietet eine Wanderung im Rahmen der „BayernTourNatur“ rund um das Auenzentrum in Grünau an.
    Führung durch den Auwald bei Grünau: Das Landratsamt lädt im Rahmen der BayernTourNatur zu einer Entdeckungstour rund um das Auenzentrum ein.
    Führung durch den Auwald bei Grünau: Das Landratsamt lädt im Rahmen der BayernTourNatur zu einer Entdeckungstour rund um das Auenzentrum ein. Foto: Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen

    Das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen bietet zusammen mit dem Auenzentrum Neuburg/Ingolstadt im Rahmen der BayernTourNatur am Samstag, 30. August, von 13.45 bis 16.00 Uhr eine Führung rund um das Auenzentrum in Grünau an.

    Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen bietet Führung durch den Auwald an

    Treffpunkt für die Tour ist der Parkplatz Grünau am Kreisverkehr. Wie das Landratsamt mitteilt, führt die Landkreisgästeführerin Maria Weibl die Gruppe zunächst durch das Aueninformationszentrum und nimmt die Teilnehmenden dann mit in den Auwald, wo man die Dynamisierung und Renaturierung der Donauauen aus erster Hand erleben kann. Dabei sehen sie wasserbauliche Maßnahmen zur ökologischen Flutung im Auwald und erleben einen neuen, hochdynamischen Flusslauf.

    Erforderlich für diese circa 5,5 Kilometer lange Tour sind feste Schuhe und Wetter angepasste Kleidung. Die Runde ist für Familien geeignet, Fernglas oder Bestimmungsbücher dürfen gerne mitgebracht werden. Die Gebühr für die Führung beträgt für Erwachsene je 8,00 Euro. Kinder bis zwölf Jahre sind kostenfrei. Anmeldungen sind bis 29. August möglich direkt beim Landratsamt unter Telefon 08431/57-390, per E-Mail an naturschutz@neuburg-schrobenhausen.de oder direkt bei Frau Weibl unter Telefon 08252/3422. (AZ)

