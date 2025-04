Premiere in Neuburg: Die Bibliotheken öffnen zur Langen Nacht

Schon seit 20 Jahren gibt es sie in ganz Deutschland, nun kommt sie auch zum ersten Mal nach Neuburg und Ingolstadt: Die Lange Nacht der Bibliotheken. Am Freitag, 4. April, öffnen mehrere Einrichtungen in der Region für den besonderen Abend. In Neuburg veranstalten die Staatliche Bibliothek, die Stadtbücherei und die VHS Neuburg erstmals die Lange Nacht der Bibliotheken unter dem Motto „Wissen. Teilen. Entdecken“.

Ab 18 Uhr beginnt ein kostenloser literarischer Spaziergang durch Neuburg, begleitet von Autorinnen, Autoren, Dozierenden, der Theatergruppe „Mimenfeld“ und Schüler und Schülerinnen der Maria-Ward-Realschule Neuburg. Treffpunkt ist im Bücherturm, es gibt Lesungen und musikalische Beiträge an verschiedenen Stationen, darunter auch im historischen Saal der Staatlichen Bibliothek.

Für Kinder ab sieben Jahren findet um 17 Uhr eine Lesung mit Barbara Iland-Olschewski im Bücherturm statt. Beide Bibliotheken haben bis 22 Uhr geöffnet, es werden auch Führungen durch den Historischen Saal um 19 und 20 Uhr angeboten. Eine Anmeldung für die Kinderbuchlesung und für den Literarischen Spaziergang unter der Telefonnummer 08431 642392 sind erwünscht.

Neuburgs und Ingolstadts Bibliotheken laden zur Langen Nacht am 4. April ein

Ebenfalls mit dabei ist die Bücherei Hl. Geist in der Hirschenstraße 156 mit kostenfreiem Eintritt von 19 bis 21 Uhr zu einem besonderen Abend unter dem Motto „Paar-Zeit“. Im Mittelpunkt stehen Beziehungen - mal leicht, mal kompliziert, mal schwungvoll, mal voller Hürden. Die Veranstaltung verspricht einen literarischen Abend voller Humor, Hintergründigkeit und Musik. Gabriele Direktor und Inge Tobis lesen ausgewählte Texte, musikalisch werden sie von Regina Dorwarth und Christian Wohlhüter begleitet.

Zum ersten Mal beteiligen sich auch die Stadtbücherei, die Wissenschaftliche Stadtbibliothek und das Stadtmuseum Ingolstadt an der bundesweiten Langen Nacht der Bibliotheken. Erwarten wird die Besucher auch hier ein vielfältiges Programm. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei und erfordern, mit Ausnahme des Bilderbuchskinos, keine vorherige Anmeldung.

Die Wissenschaftliche Stadtbibliothek hat von 18 bis 22 Uhr geöffnet. Es gibt Führungen durch das Stadtarchiv, einen Bücherflohmarkt sowie spannende Präsentationen von Buchschätzen aus dem 16. Jahrhundert, um 18, 19 und 21 Uhr. Von 20 bis 21 Uhr liest Carmen Mayer aus ihrem Roman „Der Schwedenschimmel“ und anschließend erwartet die Besucher eine digitale Schnitzeljagt, die in Kooperation mit der Stadtbücherei stattfindet. Außerdem wird das „lebende Buch“ mit Film- und Tonelementen zum Leben erweckt.

Abwechslungsreiches Programm zur Langen Nacht der Bibliotheken in Neuburg

In der Stadtbücherei im Herzogskasten läuft von 16 bis 21 Uhr ein buntes Programm für alle Altersgruppen, mit Robotics-Stationen, Green-Screen-Technik, Escape Rooms und einer digitalen Bücherei-Rallye. Kinder können ab 16 Uhr das Bilderbuchkino „Hilfe! Henris Bücherei in Gefahr“ erleben und anschließend basteln, dazu werden Anmeldungen unter der Telefonnummer 08431/305-3839 angenommen. Ganz ohne Anmeldung können Interessierte musikalisch kreativ werden: E-Piano, E-Gitarre und Mikrofon stehen einmalig für das Spielen vor Publikum auf der Open Stage von 18 bis 21 Uhr zu Verfügung.

Info: In ganz Deutschland öffnen Bibliotheken ihre Türen und laden dazu ein, ihre vielfältigen Angebote neu zu entdecken. Organisiert wird dieses Format von dem Deutschen Bibliotheksverband und seinen 16 Landesverbänden. Die Aktion startete 2005 in Nordrhein-Westfalen und wurde seitdem auch von Bibliotheken in Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg sowie Bibliotheken in Dänemark, Belgien uns Südtirol übernommen. Ab 2025 soll die Nacht der Bibliotheken alle zwei Jahre in allen 16 Bundesländern stattfinden. Die Schirmherrschaft übernimmt Elke Büdenbender, Ehefrau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. (AZ)