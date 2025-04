Ausstellung: Farbflüsse im Fürstengang

Am kommenden Sonntag, 13. April, findet die Eröffnung der Ausstellung „Farbflüsse“ in der Städtischen Galerie im Fürstengang statt. Bis zum 11. Mai stellen Monika Bachhofer, Walburga Ruhl und Ulrike Mareš ihre Bilder in der öffentlichen Galerie aus. Ihre Werke zeigen Tiere, Menschen, Landschaften und freie Formen. Ihre Gemeinsamkeit liegt in der Intensität der Farben und an der Freude, diese in Bewegung zu bringen.

Drei Künstlerinnen zeigen ihre Bilder in der Ausstellung „Farbflüsse“ in Neuburg

Monika Bachhofer gießt ihre Motive und freien Formen auf Aluminium-Leichtbauplatten. Ab einem gewissen Moment folgt die Farbe ihrem eigenen Weg und das Bild schafft sich selbst. Die Farbflüsse sind Ausdruck einer heilsamen Seelensprache. In der Natur findet Walburga Ruhl die Inspiration für ihre Aquarelle und Acrylbilder. Von Bedeutung sind Lichtverhältnisse, Formen und Farben. Die Landschaften werden in reduzierter Gegenständlichkeit widergegeben.

Für Ulrike Mareš ist Malen ein Ausdruck von Freiheit. Es gibt kein richtig oder falsch, es ist alles erlaubt. Ihre Acrylbilder - ebenfalls auf Aluminium-Leichtbauplatten - sind ein intuitiver Malprozess. Ihre Themen sind Tiere, Menschen, Landschaften und freie Formen. Mit ihren Motiven und Techniken gelingt den drei Künstlerinnen eine Verbindung zwischen ihrer jeweiligen Kreativität und Ausdrucksstärke. Wer hinsieht erkennt in den Farbflüssen die Einladung zum Verweilen, Träumen und zur wohltuenden Ruhe.

Zur Vernissage am Sonntag, 13. April, um 11.30 Uhr im Fürstengang in der Altstadt ist die interessierte Öffentlichkeit eingeladen. Die Ausstellung hat am Donnerstag und Freitag von 17 Uhr bis 19 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. (AZ)