Tag des offenen Denkmals: In Manching erwachen die Römer zum Leben

Am 8. September findet der Tag des offenen Denkmals statt, der heuer unter dem Motto »Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte« steht. Beim Kelten-Römer-Museum in Manching widmet man sich an diesem Sonntag ganz besonders den Familien.

Im Kelten-Römer-Museum Manching gibt es einen Einblick in die Antike

Die Besucher können sich auf zwei historische Darstellergruppen freuen: Während sich die Kelten von Touta Nanto En dem Salzsieden widmen, stellt die Legio III Italica pia fidelis eine römische Truppe des 3. Jahrhunderts nach Christus dar. Mit der ProArch Prospektion und Archäologie GmbH können die Gäste in die Arbeitsmethoden der Archäologie eintauchen. Zudem erwarten sie eine Familienführung durch die Dauerausstellung, ein Kinderworkshop zum römischen Rundmühlespiel, ein Antike-Quiz und eine Radführung zum Bodendenkmal der Keltenstadt von Manching. Es gelten die regulären Eintrittspreise.

Bereits ab dem 1. September 2024 gelten neue Öffnungszeiten im Museum. Ab diesem Tag ist mittwochs bis freitags von 9.30 bis 16 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die bisherige Öffnung am Dienstag entfällt, um den stetig steigenden Betriebskosten entgegenzuwirken und die angespannte Haushaltslage der Museumsträger zu entlasten, heißt es in einer Mitteilung des Museums. (AZ)