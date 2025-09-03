Entwischter Hund auf der Autobahn: A9-Streckensperrung zwischen Manching und Ingolstadt

Am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr ist die A9 in Richtung Nürnberg im Abschnitt zwischen der Manching und Ingolstadt-Süd kurzzeitig gesperrt gewesen.

Manching – Nach A9 Sperrung: Entlaufener Hund wird mit Besitzerin vereint

Wie die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt berichtet, war ein frei laufender Hund auf dem Seitenstreifen der viel befahrenen Autobahn der Grund für die Sperrung. Dieser war der Besitzerin unterhalb der A9 auf einem Feldweg entwischt. Ein zufällig vorbei kommender Fahrradfahrer bot seine Hilfe an und dieser konnte den Hund letztendlich der Besitzerin zurückbringen. Der restliche Spazierweg wurde an der Leine fortgeführt. (AZ)