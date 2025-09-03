Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Entlaufener Hund auf A9 Richtung Nürnberg: Streckensperrung bei Manching

Manching

Entwischter Hund auf der Autobahn: A9-Streckensperrung zwischen Manching und Ingolstadt

Am Dienstag sorgt ein entlaufener Hund für eine kurzzeitige Streckensperrung auf der A9 bei Manching. Ein Radler mit Zivilcourage rettet den Tag.
    • |
    • |
    • |
    Ein entlaufener Hund auf der A9 sorgt für eine unerwartete Streckensperrung bei Manching.
    Ein entlaufener Hund auf der A9 sorgt für eine unerwartete Streckensperrung bei Manching. Foto: Robert Günther, dpa (Symbolbild)

    Am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr ist die A9 in Richtung Nürnberg im Abschnitt zwischen der Manching und Ingolstadt-Süd kurzzeitig gesperrt gewesen.

    Manching – Nach A9 Sperrung: Entlaufener Hund wird mit Besitzerin vereint

    Wie die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt berichtet, war ein frei laufender Hund auf dem Seitenstreifen der viel befahrenen Autobahn der Grund für die Sperrung. Dieser war der Besitzerin unterhalb der A9 auf einem Feldweg entwischt. Ein zufällig vorbei kommender Fahrradfahrer bot seine Hilfe an und dieser konnte den Hund letztendlich der Besitzerin zurückbringen. Der restliche Spazierweg wurde an der Leine fortgeführt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden