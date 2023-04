4:1 gegen Mannheim: ERC Ingolstadt fehlt noch ein Sieg für den Finaleinzug

Der ERC Ingolstadt besiegt die Adler Mannheim mit 4:1 und geht in der Serie mit 3:2 in Führung. Damit fehlt nur noch ein Sieg zum Einzug ins Finale. Ty Ronning erzielt ein Tor für die Geschichtsbücher.

Der Heimfluch ist beendet. Erstmals in der Halbfinal-Serie zwischen dem ERC Ingolstadt und den Adlern Mannheim hat eine Mannschaft daheim gewonnen. Die Panther siegten am Samstag mit 4:1 und gingen in der Serie mit 3:2 in Führung. Damit fehlt ihnen nur noch ein Sieg zum Einzug ins Finale der Deutschen Eishockey-Liga. Diesen kann der ERCI am Ostermontag (16.30 Uhr) holen, wenn Spiel sechs in Mannheim steigt. In einer erneut von der Defensive geprägten Partie hatten die Ingolstädter die besseren Chancen und profitieren auch von einem Traumstart in die Partie.

Bei den Panthern kehrte Tye McGinn zurück, Jerome Flaake rutschte aus dem Kader. Mannheim musste auf die Verteidiger Korbinian Holzer und Joonas Lehtivuori verzichten. Die Startaufstellungen waren gerade verlesen, da ertönte erstmals die Tormusik in der Saturn-Arena. McGinn tankte sich durch, Ty Ronning brachte die Scheibe zum 1:0 über die Linie (8.). Gespielt waren nur acht Sekunden, womit sich der Angreifer in den Geschichtsbüchern des ERC Ingolstadt verewigte. Der Treffer bedeutete das schnellste Play-off-Tor in der Panther-Historie. In der gesamten Liga setzte sich Ronning auf den geteilten dritten Platz. Führend ist Matthias Plachta, der einst für Mannheim nur fünf Sekunden benötigte.

ERC Ingolstadt hat mehr vom Spiel

Mit der frühen Führung im Rücken hatten die Panther im ersten Abschnitt die besseren Möglichkeiten, konnten aber nicht nachlegen. Wayne Simpson scheiterte ebenso an Arno Tiefensee (8.) wie McGinn (11.). Auffälligster ERCI-Akteur war abermals Justin Feser, der mehrfach aussichtsreich vergab (14., 17., 19.). Auch Charles Bertrand (15.) und in Unterzahl Enrico Henriquez prüften Tiefensee (19.). Die Panther konnten auch zwei Powerplays nicht nutzen, standen gegen früh attackierende Adler in der Defensive aber weitestgehend sicher. Kevin Reich war selten geprüft und zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. So parierte er gegen Borna Rendulic (16.) und Joseph Cramarossa (20.).

ERC Ingolstadt findet schnelle Antwort

Die Panther erwischten auch im zweiten Abschnitt den besseren Start. Simpson hatte zunächst Pech bei einem Pfostentreffer (24.). Im gleichen Angriff kam er erneut an den Puck und versuchte es mit einem Schuss aus der Drehung, den Tiefensee abwehrte (24.). Die Gäste kamen im Anschluss besser ins Spiel und und brachten viele Scheiben Richtung Tor. Thomas Larkin (26.), Plachta (32.) und Ryan MacInnis (36.) prüften Reich. Der ERC stand defensiv insgesamt aber kompakt und ließ auch in Unterzahl wenig zu. Doch plötzlich lag der Puck hinter Reich und es stand 1:1 (39.). Taro Jentzsch hatte die Scheibe von der blauen Linie hoch Richtung Tor gebracht, Fabio Wagner Reich die Sicht verdeckt. Das Momentum lag bei Mannheim, doch die Panther fanden eine schnelle Antwort und gingen 65 Sekunden nach dem Gegentreffer wieder in Führung. Tiefensee ließ Bodies abprallen, McGinn staubte ins leere Tor ab - 2:1 (40.).

ERC Ingolstadt: Matteau entscheidet die Partie

Wojciech Stachowiak eröffnete den Schlussabschnitt, doch Tiefensee war zur Stelle (42.). Der Goalie war auch von Bertrand nicht zu überwinden (45.), Feser zielte nach einem Konter zu hoch (46.). Die Abwehr des ERCI blockte viel weg, klare Chancen hatte Mannheim lange Zeit nicht. Plachta kam einem Treffer mit einem Handgelenkschuss, den Reich zur Seite abwehrte, am nächsten (53.). Als Mannheim den Torhüter zog uns alles riskierte, erzielte Stefan Matteau mit einem Heber aus der eigenen Zone das entscheidende 3:1 (59.). Enrico Henriquez legte sogar noch das 4:1 nach (60.).





Auch die Auswärtsserie Mannheims ist damit gerissen. Bisher hatten die Adler in den Play-offs alls fünf Partien in der Fremde gewonnen. Drei im Viertelfinale in Köln, zuvor zwei in Ingolstadt.





ERC Ingolstadt Reich - Hüttl, Bodie; Edwards, Jobke; Quaas, Wagner - Ronning, Pietta, McGinn; Bertrand, Stachowiak, Simpson; Matteau, Feser, Friedrich; Henriquez, Höfflin, Storm; Krauß

Adler Mannheim Tiefensee - Reul, Dziambor; Akdag, Larkin; Pilu, Donovan; Thiel - Rendulic, MacInnis, Jentzsch; Plachta, Gaudet, Cramarossa; Krämmer, Loibl, Eisenschmid; Wohlgemuth, Szwarz, Bergmann

Schiedsrichter Andris Ansons, Gordon Schukies - Zuschauer 4815 (ausverkauft) - Tore 1:0 Ronning (1.), 1:1 Jentzsch (39.), 2:1 McGinn (40.), 3:1 Matteau (59./EN), 4:1 Henriquez (60./EN).