Ein besonderer Moment für Ingolstadts Daniel Pietta

Die Wahrscheinlichkeit war groß, dass der Rekord in dieser Saison fallen wird. Sieben Assists fehlten Daniel Pietta vor Saisonbeginn, um mit Robert Hock als bester Vorlagengeber in der Geschichte der Deutschen Eishockey-Liga gleichzuziehen. Als am Sonntag gegen Augsburg noch 2,9 Sekunden zu spielen waren und Austen Keating nach Piettas Zuspiel zum 4:1-Endstand ins leere Tor einschob, war es geschehen und der Stürmer des ERC Ingolstadt hatte gleichgezogen. Beeindruckende 537 Assists und damit gleich viele wie bei Hock stehen nun in den Statistikbüchern.

