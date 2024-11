Sieg beim Angstgegner: ERC Ingolstadt gewinnt in Straubing

Der ERC Ingolstadt hat in der Deutschen Eishockey-Liga den vierten Sieg in Folge eingefahren. Die Panther gewannen bei den Straubing Tigers mit 5:2 (1:1; 2:1; 2:0) und rückten bis auf drei Punkte an Tabellenführer Eisbären Berlin heran.

Die Bilanz des ERC bei Partien am Pulverturm war desaströs, 16 der vergangenen 17 Partien waren verloren gegangen. Nun trafen zwei Mannschaften mit positiven Läufen aufeinander. Die Niederbayern gewannen vier der jüngsten fünf Spiele, die Panther die vergangenen drei. Das Derby nahm von Beginn an Fahrt auf. Nach 14 Sekunden musste der erste Straubinger auf die Strafbank, wenig später der nächste. Der ERC nutzte die doppelte Überzahl und ging in Führung. Straubings Goalie Zane McIntyre parierte einen Schuss von Kenny Agostino zwar mit der Fanghand, doch der Puck hatte die Linie bereits überschritten - 0.1 (2.). Die Tigers antworteten prompt. Marcel Brandt zog ab, ERC-Goalie Michael Garteig parierte. Doch die Scheibe landete bei Danjo Leonhardt, der den Nachschuss zum 1:1 im Tor unterbrachte (4.). Beide Mannschaften agierten intensiv, hatten jedoch spielerische Probleme. Puckverluste und Ungenauigkeiten prägten das Spielgeschehen. Gefährlicher waren die Niederbayern. Michael Connolly prüfte Garteig (11.), Justin Braun schoss vorbei (11.). Glück und Garteig verhinderten den Ingolstädter Rückstand, als sie erstmals in Unterzahl agieren mussten. Joshua Samanski traf den Pfosten, der ERC-Goalie verhinderte mit einem Reflex, dass Skyler McKenzie aus kurzer Distanz zur Straubinger Führung abstaubte (18.). Auf der Gegenseite hatte zuvor Charles Bertrand eine Möglichkeit vergeben, als er allein vor dem Gehäuse an McIntyre gescheitert war (13.).

Sheen und Philipp Krauß treffen für den ERC Ingolstadt

Ab dem zweiten Drittel mussten die Panther auf Daniel Pietta verzichten. Der Stürmer war nach einem harten Check von Connolly benommen auf dem Eis liegen geblieben (13.), kehrte danach zwar noch einmal kurz zurück, konnte aber nicht weitermachen. Dennoch erwischte der ERC erneut den besseren Start. Alex Breton bediente im Powerplay Riley Sheen, der mit einer Direktabnahme zum 1:2 erfolgreich war (23.). Das Spiel blieb zerfahren, beide Teams leisteten sich reihenweise Fehlpässe und Ungenauigkeiten. Beinahe folgerichtig war das Zustandekommen des erneuten Ausgleichs. Wojciech Stachowiak spielte einen riskanten Querpass, Straubing konterte. Connolly legte ab auf Philip Samuelsson, der zum 2:2 einschob (30.). Garteig musste nach einem weiteren Konter gegen Justin Scott eingreifen (35.). Aber auch die Tigers leisteten sich Patzer. McIntyre verlor hinter dem eigenen Gehäuse die Scheibe, eilte aber rechtzeitig zurück, um gegen Charles Bertrand zu parieren (36.). Als die Niederbayern sich dann einen Puckverlust erlaubten, konterte der ERC. Philipp Krauß behielt die Ruhe und legte die Scheibe vorbei am Straubinger Torhüter zum 2:3 in die Maschen (38.).

ERC Ingolstadt gewinnt in Straubing

Das letzte Drittel begann mit einer Strafe gegen Bertrand. Chancen hatte aber der ERC. Noah Dunham (43.) und Stachowiak (44.) scheiterten aber an McIntyre. Garteig verhinderte auf der Gegenseite mit einer starken Parade gegen Nelson Nogier den erneuten Ausgleich (47.). Den hatte auch JC Lipon auf dem Schläger, verfehlte aber das Tor (50.). Nachdem die Panther ein Unterzahlspiel überstanden hatten, legten sie nach. Nach einem Gegenzug wurde Breton freigespielt und schloss sicher zum 2:4 ab (53.). Die Niederbayern zogen bereits 4:13 Minuten vor dem Ende den Torhüter. Garteig war unter Beschuss, hielt etwa einen Abschluss von Samanski (58.). Das Tor schossen aber die Gäste. Myles Powell traf zum 2:5-Endstand ins leere Tor.

Bereits am Freitag (19.30 Uhr) geht es für den ERC Ingolstadt mit dem Spitzenspiel bei Tabellenführer Eisbären Berlin weiter.

ERC Ingolstadt Garteig - Preto, Wagner; Bodie, Hüttl; Ruopp, Breton; Hübner - Agostino, Powell, Simpson; J. Krauß, Bertrand, Dunham; Sheen, Stachowiak, Schmölz; Keating, Pietta, P. Krauß - Zuschauer 4670 - Tore 0:1 Agostino (2./PP2), Leonhardt (4.), 1:2 Sheen (24./PP), 2:2 Samuelsson (30.), 2:3 Krauß (38.), 2:4 Breton (53.), 2:5 Powell (59./EN)