Jetzt läuft der Endspurt der Erdbeersaison

Die Erdbeersaison geht ins Finale. Die Familie Engel öffnet ihr Feld an der Sudetenlandstraße in Neuburg am heutigen Mittwoch, 25. Juni, ein letztes Mal. Die Firma Appel aus Rain-Sallach lässt ihre Plantagen etwas länger geöffnet.

Familie Engel war heuer mit ihren Erdbeeren vom Pech verfolgt. Die junge Pflanzung an der Sudetenlandstraße war noch nicht ergiebig genug. Außerdem hätten Spätfröste im Mai einen großen Teil der Blüten dahingerafft. Deshalb wuchsen weniger Früchte heran. Die Betreiber mussten ihre Plantage häufig wegen Nachreife schließen, das verärgerte den einen oder anderen Kunden. „Uns wäre eine volle Saison lieber gewesen“, sagt Johannes Engel, aber die natürlichen Umstände hätten nicht mehr zugelassen.

Erdbeersaison in Neuburg: Familie Engel schließt Plantage, Appel verlängert das Angebot

Der Familienbetrieb hat natürlich keinen großen Mitarbeiterstamm wie die „Appel Spargel- und Erdbeerhof GmbH & Co. KG“ aus Rain. Sie betreibt heuer überregional 14 Plantagen, die am Dienstag alle noch geöffnet hatten. „Weil wir differenzieren und auch späte Sorten pflanzen, können wir Selbstpflücken und Verkauf von Erdbeeren länger anbieten“, so eine Sprecherin.