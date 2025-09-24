Am Südpark kann weiter Gas getankt werden

Die Besitzer von Gasfahrzeugen können ihre Autos auch weiterhin an der Aral-Tankstelle am Südpark befüllen. Die Neuburger Stadtwerke haben die Gas-Tankstelle an die „Orange Gas Germany GmbH“ mit Sitz im niederländischen Verden verkauft.

Das Unternehmen betreibt bereits über 350 Tankstellen, insbesondere in Norddeutschland und den Niederlanden. Orange Gas Germany sieht sich als Marktführer für CNG-Tankstellen und vertreibt vornehmlich Biogas (BioCNG). Das Biomethan werde – von der Bundesregierung gefördert – aus Bioabfällen, Gülle und Klärschlamm hergestellt. Im Vergleich zu Diesel sinke der Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids erheblich.

Tankstellenbetrieb nicht mehr Teil des Geschäftsmodells der Neuburger Stadtwerke

Die Stadtwerke sehen den Tankstellenbetrieb nicht mehr als Bestandteil ihres Geschäftsmodells. „Es ändert sich für die Fahrer von Erdgaswagen nichts“, versichert Andreas Bichler von den Stadtwerken. Sie könnten wie bisher tanken. Das müssen die Mitarbeiter des Kommunalbetriebes selbst regelmäßig tun, denn die Stadtwerke besitzen noch eine Flotte mit 15 Gasfahrzeugen.

Der neue Betreiber der Tankstelle hat den Stadtwerken für den Standort Neuburg einen „mindestens fünfjährigen Betrieb“ zugesichert. Damit sind die Stadtwerke die sanierungsbedürftige Gastankstelle elegant losgeworden. Sie war am 5. Dezember 2005 von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und dem damaligen Werkleiter Hans-Jürgen Hill mit Stadtpolitikern eröffnet und als umweltfreundliche Alternative angepriesen worden.

98 gasbetriebene Fahrzeuge sind in den Zulassungsstellen Neuburg und Schrobenhausen noch registriert. Axel Kalkowski hat zwei Gas-Fahrzeuge, eines bereits seit 18 Jahren. „Beide laufen prima, es hat keine großen Reparaturen gegeben“, berichtet der Neuburger. Mit der Reichweite von 500 Kilometern kommt er locker nach Thüringen oder in den Bayerischen Wald. Gekauft hatte er die Gasautos, weil er umweltfreundlich fahren wollte. Seine Tanks füllt er am Südpark auf, ein Kilo Gas koste etwa 1,45 Euro. Das entspreche eineinhalb Litern Superbenzin.

ADAC sieht CNG-betriebene Fahrzeuge als Auslaufmodell

CNG (Compressed Natural Gas) ist komprimiertes Erdgas, das hauptsächlich aus Methan besteht und gasförmig in den Tanks gespeichert wird. LPG ist Flüssiggas, das in Raffinerien bei der Verarbeitung von Erdöl entsteht. Für das Netz von LPG-Tankstellen sieht der ADAC keine Zukunftsprobleme, aber für Autos mit CNG-Antrieb prognostiziert er eine Abwärtsspirale. Auf dem deutschen Markt seien keine Neuwagen mehr erhältlich, und der Gebrauchtwagenmarkt zeige sich überschaubar. CNG-/Gasfahrzeuge liefen umweltfreundlicher als Kfz mit Benzin oder Diesel, „aber sie sind Auslaufmodelle“. Der Trend gehe klar zu Elektro- oder Hybridfahrzeugen.