Für den Neuburger Fischereiverein war Erntezeit am Bachweiher bei Feldkirchen: 750 Kilogramm Fisch holten die Helfer in der üblichen „Schlammschlacht“ aus dem Gewässer. Die Karpfen, Schleien, Zander und Weißfische fanden eine neue Heimat in der Donau, im Hatzenhofener Altwasser und im Weicheringer Weiher.

