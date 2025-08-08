Bürger geben nur Note 4 für den Neuburger Stadtbus

Wie nehmen die Neuburger das öffentliche Verkehrsnetz in Neuburg war? Wann nutzen sie den Bus und wann bevorzugen sie das Auto? Diese Fragen waren zentral für die Bachelorarbeit der Neuburger THI-Studentin Sophia Döpke. Um sie zu beantworten, stellte Döpke deshalb eine Mobilitätsumfrage in den Fokus, an der die Neuburger Bürgerinnen und Bürger einen Monat lang teilnehmen konnten. Jetzt präsentiert sie ihre Ergebnisse - mit wenig überraschenden und doch ernüchternden Erkenntnissen.

Anna Hecker

86633 Neuburg

Stadtbus