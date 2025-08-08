Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Ergebnisse der Mobilitätsumfrage in Neuburg: Stadtbus erhält nur Note 4 – Was muss sich ändern?

Neuburg

Bürger geben nur Note 4 für den Neuburger Stadtbus

Die THI-Studentin Sophia Döpke hat eine wissenschaftliche Umfrage zum Nahverkehr in Neuburg durchgeführt. Ihre Ergebnisse sind ernüchternd.
Von Anna Hecker
    • |
    • |
    • |
    Der Neuburger Stadtbus muss im Alltag präsenter werden. Das ist das klare Ergebnis der Mobilitätsumfrage von THI-Studentin Sophia Döpke.
    Der Neuburger Stadtbus muss im Alltag präsenter werden. Das ist das klare Ergebnis der Mobilitätsumfrage von THI-Studentin Sophia Döpke. Foto: Winfried Rein

    Wie nehmen die Neuburger das öffentliche Verkehrsnetz in Neuburg war? Wann nutzen sie den Bus und wann bevorzugen sie das Auto? Diese Fragen waren zentral für die Bachelorarbeit der Neuburger THI-Studentin Sophia Döpke. Um sie zu beantworten, stellte Döpke deshalb eine Mobilitätsumfrage in den Fokus, an der die Neuburger Bürgerinnen und Bürger einen Monat lang teilnehmen konnten. Jetzt präsentiert sie ihre Ergebnisse - mit wenig überraschenden und doch ernüchternden Erkenntnissen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden