Eine abenteuerliche Firmengeschichte: Neuburger Jubilar blickt auf bewegte Vergangenheit

Er ist mobil, geht selber einkaufen und kann Essen kochen – mit 97 Jahren ist Erhard Preißler aus Neuburg noch sehr rüstig. Zum Geburtstag nahm der frühere Thermometer- und Drahtblumenfabrikant jetzt viele Glückwünsche entgegen.

Sohn Hans-Jürgen und Tochter Cornelia sind begeistert, wie sich ihr rüstiger Vater seine Selbständigkeit erhalten kann. Zur Geburtstagsparty sind sie samt Enkel und Urenkel angereist. Im Alltag können sie dem Jubilar weniger beistehen, denn die Familie wohnt in Wien, Bonn, in Schliersee und anderen entfernten Orten. Erhard Preißler nimmt die Lage, wie sie ist. Er geht selten zum Hausarzt, nimmt keine Tabletten, besucht Freunde und verfolgt die Weltpolitik: „Was will ich mehr?“ Er hofft auf weitere frohe Lebensjahre, „aber das bestimmt ein anderer“.

Soeben hat er wieder in den Erinnerungsbüchern seines (kürzlich verstorbenen) Freundes und Kriegskameraden Hasso Pacyna gelesen. Mit ihm hatte er Flakgeschütze der Wehrmacht in Gardelegen bedient. Sie gerieten in englische Kriegsgefangenschaft, konnten aber 1946 neu anfangen. Ein Transport führte Preißler nach Hildesheim am Rhein. „Dort haben ich meine Frau Frieda kennengelernt“, erzählt er. Das Kennenlernen dauerte sechs Jahre, dann war Hochzeit an Weihnachten 1952.

Erhard Preißler feiert in Neuburg seinen 97. Geburtstag

Erhard Preißler war zunächst Landwirtschaftshelfer und baute sich dann einen kleinen Produktionsbetrieb für Thermometer auf. Später stieg er bei seinem Vater in der „Drahtverarbeitung Preißler“ ein. Der Kernbetrieb befand sich im sächsischen Sebnitz und war 1956 von der DDR verstaatlicht worden. Nach dem Fall der Mauer holte sich Preißler das „Kombinat Kunstblume“ mit Hilfe der Treuhand wieder zurück. Die Familie erfüllte alle Auflagen und die Neffen Gunter und Holger Preißler führen den Betrieb in Sebnitz bis heute.

Aber die Kunstblumen und Drahtprodukte kommen heute fast alle aus China. „Die haben uns überrollt“, so empfindet es Erhard Preißler. „Wir wurden oft totgesagt.“ Aber immerhin habe der familieneigene Betrieb als einzige der 18 deutschen Drahtspinnereien überlebt. Das geschah zusammen mit Wenzel Pohl, der mit seiner Fabrik aus Stolberg in Rheinland-Pfalz nach Bayern gegangen war. Dessen Blumenbindefabrik war in der Nachkriegszeit in Neuburg ein wichtiger Arbeitgeber insbesondere für Heimatvertriebene und Frauen geworden.

Erhard Preißler feiert mit Familie und blickt auf ein bewegtes Lebenswerk zurück

Bis 1958 lief eine Fertigung im Schloss in der Altstadt, danach siedelte Pohl nach Karlshuld in die frühere Weberei aus. „1968 bin ich dazugestoßen“, erinnert sich Erhard Preißler. Ein Neubau in Karlshuld kam nicht zustande, deshalb siedelte er 1988 seinen Betrieb an der Nördlichen Grünauer Straße an (heute Autoteile Rathei). Weil der Wettbewerb gegen billige Importartikel auf lange Sicht nicht zu gewinnen war, ging die Firma wiederum 20 Jahre später zurück nach Sachsen.

Das Auf und Ab seiner Firmen- und Familiengeschichte vermag der 97-Jährige detailliert wiederzugeben. Er blickt aber auch in die Zukunft, die er liebend gerne mit seiner 2020 verstorbenen Frau gemeistert hätte.