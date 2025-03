„Wenn die Flieger kamen, gab es nur: rennen, rennen, rennen“

Den Ton des Fliegeralarms, den hat Fritz Jakob noch immer im Ohr. „Wenn die Sirene lief, dann konnte man nichts anderes mehr hören und es gab nur noch eines: rennen, rennen, rennen“, sagt der heute 92-Jährige. Im nächsten Keller suchte er Schutz, oft gemeinsam mit seinen Geschwistern. „Im Schulranzen hatten wir das Wichtigste dabei“, sagt der Senior. Doch ein Tag mit Fliegeralarm um das Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 in Neuburg hat ihm grausame Erinnerungen beschert.

Das alles ist sehr lange her, doch für die Neuburger Rundschau hat Fritz Jakob wieder in seinem Fotoalbum geblättert. Er ist Zeitzeuge und erinnert sich noch an viele Details seiner Kindheit zu Kriegszeiten. Dass die Kinder ihre Mazillisschule auf dem Schrannenplatz für die Soldaten räumen mussten und stattdessen im Nebenzimmer der Gaststätte Assman-Kreil unterrichtet wurden. Sein Vater war im Krieg, seine Mutter stemmte den Alltag und versorgte Fritz Jakob und seine beiden Geschwister Erwin und Margitta. Hunger musste er nicht erleben, „aber natürlich mussten wir sparsam sein“, erinnert er sich.

Der Vater von Fritz Jakob in seiner Wehrmachtuniform - hier auf Heimaturlaub. Foto: Jakob (privat)

Noch immer dominant in seinen persönlichen Erinnerungen ist ein Tag im März 1945. Jakob, der damals mit seiner Familie in der Grünauer Straße wohnte und von seinem Fenster den Blick auf die gerade verlaufende Straße Richtung Neuburg hatte, beobachtete damals einen großen Trupp deutscher Soldaten. „Sie hatten schwarze Mäntel an - untypisch für die Wehrmacht - aber sie liefen im Trab die Grünauer Straße entlang“, erinnert sich der 92-Jährige.

Doch dann gab es Fliegeralarm. Die Soldaten spurteten los, suchten Schutz zwischen den Bäumen im Englischen Garten. „Sie rannten um ihr Leben“, schildert Jakob die Erinnerung. Doch zu der Zeit trugen die Bäume kein Laub, die Piloten der damaligen Kriegsgegner hatten die Kompanie offensichtlich gut erkennen können. „Dann flogen die Bomben.“

Die Einschläge hörte Fritz Jakob vom Keller aus, wo er sich mit den anderen Bewohnern des Hauses verkrochen hatte. Nach einiger Zeit traute er wieder nach oben und musste dort Grausames mit ansehen. Denn innerhalb kürzester Zeit hatte sich der Hof seines Elternhauses in ein Lazarett verwandelt. „Sie trugen die verletzten Soldaten ins Haus oder auf den Hof. Meine Mutter holte Verbandszeug, das wir noch hatten. Die Soldaten selbst hatten nichts“, so Jakob. Er erinnert sich noch an die Schreie der Verwundeten, die ausgebrochene Hektik und Panik. „Es ist furchtbar zugegangen bei uns und gleichzeitig flogen die Flieger immer wieder über uns.“

Fritz Jakob lebt heute mit seiner Frau in Herrenwörth. An den Krieg hat er noch lebhafte Erinnerungen. Foto: Barbara Wild

„Das Schlimmste, was ich erlebt habe“, so sagt es Fritz Jakob heute, passierte dann am Nachmittag des gleichen Tages. Der damals Elfjährige hatte sich in den Englischen Garten gewagt, um dort Granatsplitter zu sammeln. Als er zurückkam, zu seinem Elternhaus, lagen auf der Wiese hinter dem Hof - eigentlich der Spielplatz der Kinder - fünf tote Soldaten. „Sie waren grausam verletzt, hatten keinen Kopf mehr. Die Bomben hatten sie verstümmelt“, beschreibt Jakob seine Erinnerungen. Ein anderer Soldat suchte bei den Toten nach deren Erkennungsmarken und brach sie ab - damals ein übliches Vorgehen, um Gefallene zu identifizieren. Später wurde sie auf einen Karren geladen und weggebracht.

Die Bilder von damals, die stecken Fritz Jakob noch in den Knochen. Vergessen wird er sie bis zu seinem Lebensende nicht. Genauso eine andere Erfahrung, die sich in sein Gedächtnis eingebrannt hat. „Die letzten Tage des Krieges habe ich mit meiner Familie in einem Kanalschacht erlebt“, berichtet Jakob. Der damals einzige Mann in der Siedlung - alle anderen waren im Krieg - hätte für ein paar Familien einen Unterschlupf gebaut. Einen Kanaldurchlass hatte dieser mit Holzbretten vorne und hinten verschalt. Für zwei Tage und zwei Nächte versteckte sich Fritz Jakob dort, während „wir die Kugeln über uns pfeifen und einschlagen hörten“. Von Ried her setzten die Amerikaner im April 1945 die Stadt unter Beschuss. Unversehrt kehrte Jakob mit seiner Familie in sein Elternhaus zurück. Auch das war verschont geblieben.

Fritz Jakob mit seinem jüngeren Bruder Erwin (links) auf dem Hof seines Elternhauses. Zum Kriegsende war genau dieser Hof kurzzeitig ein Lazarett. Foto: Jakob (privat)

„Dann war der Krieg vorbei und bald kamen die Amis mit Jeeps die Straße entlang“, erinnert sich Jakob noch. „Damals habe ich das erste Mal einen Schwarzen gesehen.“ Er sei mit seinen Geschwistern auf die Straße gegangen und habe gewunken. „Wir wussten ja nicht, ob der Ami Freund oder Feind war“, sagt er. „Doch sie waren recht freundlich und haben zurückgewunken.“

Im Jahr 2025 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 80. Mal. Die Neuburger Rundschau lässt in einer Serie Zeitzeugen zu Wort kommen. Sie schildern sehr persönliche Erinnerungen der letzten Kriegsmonate in Neuburg und Umgebung und ermöglichen damit eindrückliche Einblicke in eine sehr prägende Zeit.