25 Jahre im Dienst der Kirche

Für ihre 25-jährige Tätigkeit als Mesnerin wurde Frau Brigitte Haas feierlich geehrt. Im Anschluss an den Gottesdienst in der Pfarrkirche Erlbach überreichte Pfarrer Johannes Huber die Ehrenurkunde sowie das Mesnerabzeichen in Silber des Mesnerverbands Augsburg. Als Zeichen der Wertschätzung für die langjährige, zuverlässige und engagierte Arbeit übergab Kirchenpfleger Johann Artner einen Blumenstrauß und dankte im Namen der gesamten Pfarrgemeinde für die stets gute Zusammenarbeit. Mit großem Applaus und einem Ständchen würdigten die Gläubigen den unermüdlichen Einsatz von Frau Haas, die seit einem Vierteljahrhundert mit viel Hingabe und Verlässlichkeit ihren Dienst in der Kirche verrichtet.

