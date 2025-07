Fußballplatz der Neuburger Realschule ist unbespielbar

Die baulichen Probleme an der Staatlichen Realschule Neuburg (RSN) reißen nicht ab. Nach dem ausfransenden Teppichboden, den fehlenden Pissoirs auf den Buben-Toiletten und der „Fehlplanung“ bei der Bushaltestelle geht es jetzt um den Fußballplatz direkt am Sportgelände. Die Schule ist sehr unzufrieden mit dem Zustand des Rasens: Trockenheit hat die Grünfläche unbespielbar gemacht. Investiert der Landkreis also in eine Bewässerung oder gibt es gleich einen ganz anderen Belag?

