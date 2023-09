Ernsgaden

vor 23 Min.

Ermittlungen nach tödlichem Unfall auf der B16 dauern an

Bei einem Unfall auf der B16 bei Ernsgaden sind am Donnerstagabend drei Personen gestorben. Ein Kleinbus und ein Auto waren frontal zusammengestoßen.

Plus Nach dem Unfall mit drei Toten auf der B16 bei Ernsgaden soll nun ein Gutachten weitere Details liefern. Eine entscheidende Frage wird sich aber wohl nie klären lassen.

Von Luzia Grasser Artikel anhören Shape

Wie konnte es zu dem tragischen Unfall auf der B16 bei Ernsgaden kommen, bei dem am Donnerstagabend drei Menschen gestorben und sieben weitere - zum Teil lebensgefährlich - verletzt worden sind? Wie die Polizei mitteilt, dauern die Ermittlungen zum Hergang des Unglücks aktuell noch an. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, mit dem Details geklärt werden sollen. Unter anderem wird dabei die Geschwindigkeit der beteiligten Fahrzeuge ausgewertet.

Am Steuer des Autos saß eine 72-Jährige aus Ingolstadt

Am Donnerstagabend waren gegen 21.20 Uhr ein Kleinbus und ein Auto, an dessen Steuer eine 72-Jährige aus Ingolstadt saß, frontal zusammengestoßen. Sowohl die Frau als auch der Fahrer des Busses, ein 69-Jähriger aus dem Kreis Pfaffenhofen, waren sofort tot. Ein weiterer Insasse des Busses, ein 23-Jähriger aus Ingolstadt, starb später im Krankenhaus. Die weiteren sieben Insassen des Busses - alle zwischen Mitte 20 und Mitte 50 und aus der Region rund um Ingolstadt - wurden schwer verletzt, drei von ihnen lebensgefährlich. Bislang konnten sie laut Polizei noch keine Aussagen zum Unfall machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen