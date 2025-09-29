Ernst-Toller-Preis 2025 für Jagoda Marinić: Eine Architektin des Diskurses

Standing Ovations sind in jüngerer Vergangenheit zunehmend zur billigen Dutzendware verkommen. Sobald jemandem etwas nur ein bisschen gefällt, steht er plakativ auf und zwingt damit automatisch seinen Nachbarn, das Gleiche zu tun. Der Wert solcher Beifallsbekundungen nahm deshalb immer mehr ab und erweist sich zunehmend verzichtbarer. Wenn aber eine Schriftstellerin, Dramatikerin, Kuratorin, Kulturmanagerin und Podcasterin wie Jagoda Marinić am Ende der Verleihung des diesjährigen Ernst-Toller-Preises im Neuburger Stadttheater spricht, sich für die Ehre bedankt und eindringlich mahnt, die gesellschaftliche Spaltung zu beenden, solange es noch Zeit dafür ist, reißt es die Besucherinnen und Besucher ohne Vorsatz förmlich von den Sitzen.

Das Publikum würdigt Jagoda Marinićs Rede mit minutenlangem Applaus

Sie spenden der 13. Toller-Preisträgerin minutenlang im Stehen Applaus, und es wirkt komplett anders als bei all den bemühten Schau-Ovationen zuvor. Vielleicht liegt das auch daran, dass Marinićs Worte einen Nerv berühren, der in der polarisierenden Diskussionskultur dieser Zeit immer mehr verschütt zu gehen droht. Sie hält ihre Rede frei, ohne schriftliches Konzept, über 20 Minuten lang, aber gleichwohl mit einer klaren Botschaft: die Menschen müssten endlich aufwachen, sich gegen Hass und Ausländerfeindlichkeit positionieren.

Stehende Ovationen spendeten die Ehrengäste im Stadttheater, unter anderem Dieter Distl, der Ehrenvorsitzende der Ernst-Toller-Gesellschaft (Mitte) sowie Alt-OB und Ehrenbürger Hans Günter Huniar (links). Foto: Reinhard Köchl

Selten wohl berührte ein Preisträger der von der Stadt Neuburg und dem Lions-Club gestifteten, mit 5000 Euro dotierten Auszeichnung mit seinen Worten mehr als Jagoda Marinić an diesem Abend. Im voll besetzten Auditorium lauschen gebannt der Landtagsabgeordnete Roland Weigert und Landrat Peter von der Grün, während sich Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und sein Stellvertreter Hans Habermeyer von Kulturreferentin Gabriele Kaps vertreten lassen.

Die in Heidelberg lebende Marinić beklagt die zunehmende „Trägheit der Demokratie“, die einst auch den Schriftsteller Ernst Toller verzweifeln ließ, bevor er sich im Mai 1939 im Exil in New York das Leben nahm. „Auch mir geht es so“, bekennt die Preisträgerin. „Ich fühle das zutiefst. Aber es ist noch nicht zu spät. Wir können das Versprechen für eine bessere Welt noch erfüllen!“ Sie wolle wachrütteln, die Menschen zum Nachdenken anhalten. Denn es gebe weder links noch rechts. Man müsse vielmehr wieder lernen, in einer pluralistischen Gesellschaft auch Meinungen anderer zu tolerieren, „denn das ist ein unschätzbares Privileg unserer Demokratie!“

Zum Abschluss rezitiert Jagoda Marinić das Gedicht „Ich habe euch umarmt“ von Ernst Toller

Gerade jetzt gehe es darum, sich nicht zu verstecken, in Zeiten, in denen die Internet-Hetze immer neue Eskalationsstufen erreiche, in Deutschland wieder Juden gefährdet seien und in Amerika Andersdenkende systematisch aufs Abstellgleis geschoben oder gar inhaftiert würden, sagt die Autorin. Da würde es schon helfen, Einwanderung nicht generell als Problem, sondern vielleicht auch als Gewinn zu betrachten. „Inzwischen weiß man nicht einmal mehr, wohin man flüchten sollte“, gibt sie zu bedenken, um dann ganz zum Schluss noch Tollers Gedicht „Ich habe euch umarmt“ zu rezitieren.

Kulturreferentin Gabriele Kaps, Irene Zanol, die Vorsitzende der Ernst-Toller-Gesellschaft (von links), sowie Ulrike Wittmann und Michael Winhart vom Lions-Club Neuburg (von rechts) gratulieren Jagoda Marinić (Mitte). Foto: Reinhard Köchl

Zuvor lobt Jagoda Marinićs Verleger Oliver Vogel (Berlin) in seiner Laudatio auf die neue Ernst-Toller-Preisträgerin deren unerschütterliche Haltung und umschreibt diese als „sanfte Radikalität“. Das bedeutet, eine Idee oder ein Projekt in die Welt zu bringen, statt Radikalität dafür zu nutzen, jene anzuprangern, die anders denken. „Sie zeigt uns, dass Veränderung möglich ist, indem sie uns Veränderung zeigt. Nicht durch die destruktive Seite der Wut, sondern durch die unerschütterliche, konstruktive Kraft der Hoffnung!“ Wo Ernst Toller die Mauern einreißen wollte, baue sie Jagoda Marinić wieder auf. Für Vogel ist sie deshalb eine „Architektin des Diskurses. Sie schafft einen neuen Denkraum“, findet der Verleger, und nennt dafür exemplarisch Marinićs Podcast „Freiheit Deluxe“ sowie ihren Roman „Sanfte Radikalität. Zwischen Hoffnung und Wandel“, aus dem sie am Sonntagvormittag auch im voll besetzten Bücherturm las.

Der Baum mit den imaginären Blättern aus Silber, die an jeden Toller-Preisträger erinnern, ist seit Samstag um einen Zweig, nämlich den von Jagoda Marinić, reicher. Foto: Reinhard Köchl

Für die Jury des Ernst-Toller-Preises nennt die zweite Vorsitzende Veronika Schuchter die frischgebackene Trägerin des silbernen Blattes, das traditionell an einem imaginären Baum befestigt wird, „eine eindringliche und mutige Stimme der deutschen Gesellschaftsliteratur“. In einer Ära politischer Umbrüche würdigt die Gesellschaft eine Schriftstellerin, die die Tradition kritischen und engagierten Schreibens in die Gegenwart führt. Denn bei Jagoda Marinić gehe es um Identität, Herkunft, poetische Sensibilität, Feminismus, Diversität und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Mit Ernst Toller verbindet sie ihr entschiedenes Eintreten für soziale Gerechtigkeit und eine offene Gesellschaft.