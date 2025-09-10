Neue Discounter in Burgheim: Dieses Geschäft öffnet im ehemaligen Netto

Eine neue Filiale der Discounterkette Tedi eröffnet demnächst in Burgheim. Tedi, Europas führender Non-Food-Discounter, baut mit der Eröffnung seiner ersten Filiale in Burgheim sein Geschäftsmodell weiter aus. Die neue Filiale eröffnet am 24. September in der Bertoldsheimer Straße 84. Auf einer Verkaufsfläche von über 700 Quadratmetern bietet Tedi eine breite Auswahl an Non-Food-Produkten. Die neue Tedi-Filiale befindet sich im Gebäude des ehemaligen Netto.

Erste Tedi-Filiale eröffnet im September neu in Burgheim

Zur Eröffnung gibt es Sonderangebote, für die Kunden gibt es außerdem Glücksraddrehen, Musik und einen Moderator. Die ersten 1000 Kundinnen und Kunden bekommen zu ihrem Einkauf zusätzlich eine Gratisüberraschung. Der Markt öffnet am Mittwoch, 24. September, um 8 Uhr und ist dann montags bis samstags von 9 bis 20 Uhr geöffnet. (AZ)