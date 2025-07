Meilenstein: Erste Promotion an der THI

Geschafft! An der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) wurde die erste Promotion unter eigenem Promotionsrecht erfolgreich abgeschlossen. Maximilian Bauder verteidigte seine Dissertation am Promotionszentrum Ingenieurwissenschaften – ein bedeutender Schritt seit der Verleihung des Promotionsrechts im Oktober 2023, wie die THI mitteilt.

In seiner Arbeit „Kooperative intelligente Verkehrssysteme für die forensische Unfallanalyse – Chancen und Herausforderungen durch die Car-to-X-Kommunikation“ untersuchte Bauder, wie Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation (C2X) bei der Rekonstruktion von Unfällen eingesetzt werden kann. Seine Forschung zeigt, dass solche Daten präzise digitale Spuren liefern, die klassische Quellen sinnvoll ergänzen oder sogar übertreffen können.

Erste Promotion in Ingolstadt beschäftigt sich mit Kommunikation zwischen Fahrzeugen

„C2X-Daten ermöglichen neue Einblicke in Unfallhergänge – etwa durch exakte Informationen zu Position, Geschwindigkeit oder Fahrtrichtung“, erklärt Bauder. „Ziel meiner Arbeit war es, dieses Potenzial systematisch zu analysieren und für die forensische Anwendung nutzbar zu machen.“

Nach Veröffentlichung der Dissertation wird ihm der akademische Grad „Dr.-Ing.“ verliehen. Die Doctoral School, Professor Christian Facchi und der wissenschaftliche Leiter des Promotionszentrums Ingenieurwissenschaften, Professor Christian Endisch, gratulieren Maximilian Bauder und seinen Betreuern Professor Hans-Georg Schweiger und Professor Andreas Festag herzlich zur erfolgreichen Promotionsprüfung.

Ein Ergebnis von Bauders Arbeit ist der Brückenschlag zwischen den Gebieten der Fahrzeugforensik und Car2X-Kommunikation. Dadurch ist es möglich, Daten, die durch Fahrzeugkommunikation bereitgestellt werden, bei der Analyse von Unfällen zu verwenden. Ergänzt wird dies durch das Konzept einer forensischen Roadside Unit, die Daten unabhängig speichern kann. Versuchsreihen belegen die technische Machbarkeit und rechtliche Relevanz solcher Lösungen.

Seit 2023 gibt es an der THI das Promotionsrecht

Die Promotion ist die erste am 2023 gegründeten Promotionszentrum für Ingenieurwissenschaften innerhalb der THI-Doctoral School, die zusammen mit dem Promotionszentrum für KI/Informatik die Vergabe eines Doktorgrades ermöglichen. Beiden Einrichtungen ist die Verleihung des Doktor-grades gestattet als Konsequenz des eigenständigen Promotionsrechts, das der THI als forschungsstarker Hochschule verliehen wurde.

„Wir freuen uns sehr, dass wir nach einem anspruchsvollen Begutachtungsverfahrens zwei Promotionszentren an der THI etablieren konnten – für Ingenieurwissenschaften sowie für Künstliche Intelligenz/Informatik – und nun mit Maximilian Bauder den ersten Promovierten feiern dürfen“, sagt THI-Präsident Professor Walter Schober. „Mittlerweile zählen wir 79 Doktorandinnen und Doktoranden an der THI – ein eindrucksvoller Beleg für unsere forschungsstarke Entwicklung.“

Maximilian Bauder studierte Maschinenbau und Technische Entwicklung an der THI. Er war in mehreren Forschungsprojekten tätig, veröffentlichte 19 begutachtete Fachbeiträge und war als Lehrbeauftragter sowie im Beirat der Europäischen Vereinigung für Unfallforschung (EVU) engagiert. Zum 1. August wechselt er in die Industrie. (AZ)