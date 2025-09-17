Icon Menü
Erstmals Lichtgewehre: Neuer digitaler Luftgewehrstand der Finkensteinschützen wird eröffnet

Neuburg/Laisacker

Lichtgewehre: Finkensteinschützen eröffnen neuen digitalen Luftgewehrstand in Laisacker

Die Finkensteinschützen feiern die Einweihung ihres neuen digitalen Lichtgewehr-Schießstands im Vereinsheim in Laisacker – mit Gottesdienst und Schießproben.
    Mit einem Festgottesdienst und einem Grillfest weihen die Finkensteinschützen in Laisacker ihren neuen Lichtgewehrstand ein.
    Mit einem Festgottesdienst und einem Grillfest weihen die Finkensteinschützen in Laisacker ihren neuen Lichtgewehrstand ein. Foto: Dave Stonies (Symbolbild)

    Am Samstag wird in Laisacker der neue digitale Luftgewehrstand der Finkensteinschützen offiziell eingeweiht. Beginn der Veranstaltung ist um 17.30 Uhr mit einem Festgottesdienst im Vereinsheim in Laisacker.

    Finkensteinschützen: Festgottesdienst, Sau vom Grill und Mitmach-Angebote

    Wie der Schützenverein Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker mitteilt, ist im Anschluss für das leibliche Wohl gesorgt – mit Sau vom Grill und kühlen Getränken. Besucherinnen und Besucher können außerdem unter Anleitung mit dem Luftgewehr oder mit einem neuen Lichtgewehr am Stand ihre Treffsicherheit testen. (AZ)

