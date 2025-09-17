Lichtgewehre: Finkensteinschützen eröffnen neuen digitalen Luftgewehrstand in Laisacker

Am Samstag wird in Laisacker der neue digitale Luftgewehrstand der Finkensteinschützen offiziell eingeweiht. Beginn der Veranstaltung ist um 17.30 Uhr mit einem Festgottesdienst im Vereinsheim in Laisacker.

Finkensteinschützen: Festgottesdienst, Sau vom Grill und Mitmach-Angebote

Wie der Schützenverein Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker mitteilt, ist im Anschluss für das leibliche Wohl gesorgt – mit Sau vom Grill und kühlen Getränken. Besucherinnen und Besucher können außerdem unter Anleitung mit dem Luftgewehr oder mit einem neuen Lichtgewehr am Stand ihre Treffsicherheit testen. (AZ)

