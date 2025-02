Trauer um einen „bayerischen Sozialdemokraten“

Seinen Status als Grandseigneur im Golfclub und in der Gesellschaft hat er lange gehalten, jetzt ist Erwin Herrle mit 94 Jahren gestorben. Er ist am 1. Februar im Krankenhaus Neuburg eingeschlafen. Pfarrer Dominik Leutgäb beerdigte ihn im Beisein seiner Ehefrau, den drei Söhnen und weiteren Angehörigen am Donnerstag in Ried.

So sehr Erwin Herrle früher ein Mann der Politik und des Wortes gewesen war, so wollte er am Ende keine Reden und keine „große“ Trauerfeier haben. Seine Stammtische werden sich angemessen an ihn erinnern. Seine größte Stütze war Ehefrau Susanne gewesen, die ihn die letzten Jahre begleitet hatte.

Erwin Herrle war verschmitzt und sehr gesellig. Foto: Winfried Rein

Der Sozialdemokrat Herrle war vernetzt und gut gelitten in einer Zeit, als die CSU noch absolute Mehrheiten hatte. Mit Landrat Richard Keßler verstand er sich besonders gut, er war zwölf Jahre lang dessen Stellvertreter im Landratsamt und im Kreistag. Er konnte sofort offen auf Menschen zugehen. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen kannte sich Erwin Herrle bestens aus, schließlich war er ab der Gebietsreform 1972 drei Jahrzehnte lang Kreisrat gewesen.

Die SPD hatte mit ihm einen Repräsentanten, der sich in der Welt der Wirtschaft bewegte und gleichzeitig soziale Gerechtigkeit als Ziel genannt hat. 1960 in die SPD eingetreten, flogen Erwin Herrle danach so ziemlich alle Ämter wie Kreisvorsitzender, Fraktionsführer oder Bezirkstagskandidat zu. Später folgten diverse Ehrungen und Medaillen. „Erwin war ein aufrechter Sozialdemokrat, mit dem ich bestens zusammengearbeitet habe“, erinnert sich sein langjähriger Parteifreund Horst Gutjahr.

Als Leiter des Bauhofs und der städtischen Betriebe widmete sich der Ingenieur auch dem Ausbau der Neuburger Infrastruktur. So war er beim Verlegen der ersten Gasleitungen in der Stadt wesentlich beteiligt. Nach seiner Pensionierung 1996 als Amtsrat wollte Erwin Herrle noch einmal in den Stadtrat. In der Periode 1996 bis 2002 traf er dort den Neuling Bernhard Gmehling, mit dem er sich sofort anfreundete. Der Oberbürgermeister Gmehling traute ihn 2012 mit seiner zweiten Frau Susanne. „Erwin Herrle ist eine angenehme und gebildete Persönlichkeit gewesen“, sagt der OB heute, „für mich war er ein herausragender bayerischer Sozialdemokrat.“