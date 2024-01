Etting

Auto überschlägt sich und landet in einem Wassergraben

In der Nähe des Audi-Geländes gab es in Ingolstadt einen Verkehrsunfall mit einem Auto. Die beiden Insassen mussten ins Krankenhaus. Was ist passiert?

Die Feuerwehr wurde am Donnerstag gegen 12.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der IN 19 zwischen der Oskar-von-Miller-Straße und der Ingolstädter Stadtgrenze bei Etting alarmiert. Ein Auto mit zwei Insassen hatte sich überschlagen, rutschte eine Böschung hinab und kam in einem Entwässerungskanal zum Liegen. Beide Personen konnten das Fahrzeug aus eigener Kraft verlassen. Die Streifenwagenbesatzungen der Polizei sowie aufmerksame Ersthelfer unterstützten die beiden Insassen beim Aufstieg von der steilen Böschung, berichtet die Ingolstädter Feuerwehr. Die zwei verletzten Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und traf Verkehrssicherungsmaßnahmen, um die Unfallstelle abzusichern. Auslaufende Betriebsstoffe waren nicht feststellbar, somit bestand keine Gefahr für die Umwelt. Im Einsatz waren der Rüstzug der Berufsfeuerwehr sowie die Feuerwehr Etting mit insgesamt 25 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen. (AZ)

