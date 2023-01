Drei Garagen brennen: Eine Person verletzt

In Etting haben drei Garagen gebrannt. Mehr als 70 Personen verschiedener Feuerwehren waren im Einsatz. Was ist passiert?

Die Kräfte der Berufsfeuerwehr Ingolstadt und der Freiwilligen Feuerwehren Etting, Wettstetten und Ringsee wurden am Montag um 21.47 Uhr zu einer Explosion/Verpuffung nach Etting alarmiert. Während der Anfahrt wurde der Feuerwehr bereits über die Leitstelle mitgeteilt, dass mehrere Anrufe eingegangen seien. Die Freiweillige Feuerwehr Etting meldete "Garagen in Vollbrand". Als die Berufsfeuerwehr eintraf, hatte die Ettinger Feuerwehr schon mit ersten Löschmaßnahmen begonnen. Es hätten drei Garagen gebrannt, die hinter einem Wohngebäude und neben einem Einfamilienhaus standen, berichtet die Berufsfeuerwehr Ingolstadt. Alle drei Garagen waren in Vollbrand, und durch eine Explosion/Verpuffung wurden die Garagentore aus den Verankerungen gerissen und einige Meter weggeschleudert. Die direkt angrenzenden Gebäude wurden durch Strahlrohre vor der thermischen Strahlung geschützt.

Feuerwehren aus Ingolstadt und Umgebung konnten Schlimmeres verhindern

Durch Löschen des Brandes und Riegelstellung zu den Wohngebäuden konnte die Feuerwehr Schlimmeres verhindern. An den Gebäuden seien leichtere Schäden entstanden, die Garagen seien komplett ausgebrannt, heißt es im Bericht der Feuerwehr. Mindestens eine Gasflasche hatte für die Explosion/Verpuffung gesorgt. Sonstige gefährliche chemische Stoffe befanden sich nicht in der Garage. Beim Eintreffen hatten die Bewohner bereits die Gebäude verlassen. Eine Person mit Verbrennungen wurde vom Rettungsdienst versorgt und ins Klinikum transportiert. Nachdem die Einsatzkräfte die Gebäude kontrolliert hatten, konnten die Bewohner allesamt wieder in ihr Zuhause zurückkehren. Gegen 1.20 Uhr verließen die letzten Feuerwehrleute die Einsatzstelle. Insgesamt waren 60 Personen der Feuerwehren in Etting, zur Gebietsabsicherung waren weitere 16 Personen im Einsatz. (AZ)