Airbus-Betriebsrat fordert „evolutionäre Weiterentwicklung des Eurofighters“

Der Betriebsrat von Airbus in Manching fordert „die evolutionäre Weiterentwicklung des Eurofighters“. So heißt es in einer Mitteilung des Betriebsrats anlässlich einer Betriebsversammlung.

Thomas Pretzl von Airbus in Manching fordert einen Super-Eurofighter

„Die Politik macht mit der Zusage des ehemaligen Bundeskanzlers Scholz, 20 Eurofighter zu beschaffen, und der Forderung von Ministerpräsident Söder, diese Beschaffung um 35 Eurofighter aufzustocken, deutliche Vorgaben.“, sagte Betriebsratsvorsitzender Thomas Pretzl bei der Versammlung in Manching.

Die Politik müsse nun zeitnah handeln, um das von Friedrich Merz formulierte Ziel der konventionell stärksten Armee Europas umzusetzen.

Der Betriebsratsvorsitzende fordert den Airbus-Vorstand und die Politik auf, den Eurofighter evolutionär zum Super-Eurofighter weiterzuentwickeln. Tarnkappentechnik und höhere Reichweite wären so bis Anfang der 30er Jahre erreichbar.

Das für Mitte der 40er Jahre geplante Future Combat Air System (FCAS) sei unbedingt nötig, die französische Dassault Aviation aber der falsche Partner. „Partnerschaft beruht auf einem Miteinander und nicht Gegeneinander. In Europa gibt es attraktivere und geeignetere Partner“, so Pretzl.

Bei Airbus in Manching arbeiten mehr als 6000 Menschen

Solange die Aufträge und die damit verbundenen Fragen nicht geklärt seien, stehe laut Betriebsrat die Zukunft und Position des Unternehmens als europäischer Marktführer offen. Pretzl verweist auf die agile und aktive Konkurrenz in Deutschland, Europa und den USA.

Airbus Defence and Space ist Teil der Airbus Group und gilt mit über 36.000 Mitarbeitern an 180 Standorten weltweit als größtes Rüstungsunternehmen Europas. Der Standort Manching ist mit über 6.000 Mitarbeitern das führende industrielle Zentrum der deutschen militärischen Luftfahrt. Hier befinden sich unter anderem die Endmontage der deutschen Eurofighter wie auch die Wartung, Instandhaltung und Entwicklung der Kampfjets Eurofighter, Tornado und anderer Großraumflugzeuge der Luftwaffe und Nato. (AZ)