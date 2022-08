Alarmrotte startet: Neuburger Eurofighter reißen Menschen aus dem Schlaf

Was früher zu Zeiten des Zeiten des Kalten Krieges üblich, dass zu jeder Tage- und Nachtzeit Abfangjäger und Jabos Alarmstartübungen absolviert haben, hat damals kaum jemand gestört z.Bsp: Lager Lechfeld oder Memmingen. In den USA z. Bsp in Tuscon- Arizona ist das heute noch so; wer nicht regelmäßig die komplexen Systeme trainiert, wird im Ernstfall verlieren. Nur nicht die Nachtruhe und friedliche Idylle stören. In DEU war ja der Verteidigungswille oder auch die Erkenntnis der Verteidigungsnotwendigkeit nahezu auf Null gesunken - wir sind ja alle so friedlich und pazifistisch orientiert. Vielleicht hat der UA Krieg einen positiven Effekt, dass ein Land ohne effektive Verteidigungsfähigkeit von vorn herein auf der Verliererseite steht. Die Welt ist nun Mal kein Ponyhof und wird auch keiner werden.

