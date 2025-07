Eurofighter-Übungsflug in Neuburg: Interessenten können zuschauen

Der Eurofighter ist das modernste Kampfflugzeug der Luftwaffe. Um dessen Leistungsfähigkeit einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen, wurde das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg beauftragt, auf verschiedenen Veranstaltungen im In- und Ausland eine Leistungsdemonstration (Flying Display) mit dem Eurofighter durchzuführen. Hierfür ist laut Mitteilung der Bundeswehr ein umfangreiches Vorbereitungsprogramm notwendig. Dieses umfasst mehrere Flüge im Simulator, Realflüge in einem militärischen Sperrgebiet, Vorübungen in Neuburg sowie an dem jeweiligen Veranstaltungsort.

