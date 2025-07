Europäischer Wettbewerb: Schülerinnen aus Weichering werden ausgezeichnet

186 Schülerinnen und Schüler aus Oberbayern zählen zu den diesjährigen Siegerinnen und Siegern des Europäischen Schülerwettbewerbs, der in der aktuellen Auflage unter dem Leitmotiv „Europa? Aber sicher!“ steht. Unter ihnen sind auch vier Schülerinnen der Grundschule Weichering: Annika Wagner, Diora Lima, Victoria Krämer und Ioana-Adriana Ciobanu. Sie haben sich auf besonders kreative Weise künstlerisch mit der europäischen Idee auseinandergesetzt.

Icon Vergrößern Für ihr Bild „Sicher zur Schule“ wurden Ioana-Adriana Ciobanu und Victoria Krämer ausgezeichnet. Foto: GS Weichering Icon Schließen Schließen Für ihr Bild „Sicher zur Schule“ wurden Ioana-Adriana Ciobanu und Victoria Krämer ausgezeichnet. Foto: GS Weichering

Die weitere stellvertretende Bezirkstagspräsidentin Friederike Steinberger und Anne Radlinger, Leiterin des Bereichs Schulen bei der Regierung von Oberbayern, die in Vertretung des Schirmherrn Regierungspräsident Dr. Konrad Schober gekommen war, würdigten die Bilder „Retter in der Not“ und „Sicher zur Schule“ der vier Drittklässlerinnen aus Weichering mit Urkunden und Buchgutscheinen. Begleitet wurden die jungen Preisträgerinnen von ihren Lehrerinnen Cathrin Schwebe und Franziska Deuber.

Bundesweit haben fast 75.000 Schülerinnen und Schüler an dem Wettbewerb teilgenommen

Den hohen Stellenwert der europäischen Demokratieerziehung unterstrich Anne Radlinger in ihrem Grußwort. Der Wettbewerb leiste einen wichtigen Beitrag, das Bewusstsein für die europäische Idee in der Gesellschaft zu schärfen: „Ihr setzt euch in euren Arbeiten mit aktuellen gesellschaftlichen, politischen und ökologischen Herausforderungen auseinander, zeigt Probleme auf und entwickelt Lösungsvorschläge. Deshalb bin ich froh, dass dieser Wettbewerb die Möglichkeit eröffnet, euch – den Stimmen der jungen Generation – Gehör zu verschaffen und eure Perspektiven sichtbar zu machen.“ Auch Friederike Steinberger lobte die kreativen Wettbewerbsbeiträge: „Ihr habt uns gezeigt, dass ihr Europa nicht nur kennt, sondern mitgestalten wollt. Ihr habt euer eigenes Bild von Europa gezeichnet, im wahrsten Sinne des Wortes.“

Icon Vergrößern Annika Wagner und Diora Limani zählen mit ihrem Bild „Retter in der Not“ zu den Siegerinnen. Foto: GS Weichering Icon Schließen Schließen Annika Wagner und Diora Limani zählen mit ihrem Bild „Retter in der Not“ zu den Siegerinnen. Foto: GS Weichering

Ziel des 1953 ins Leben gerufenen Europäischen Wettbewerbs ist es, durch die Auseinandersetzung mit europäischen Themen und Werten die Meinungsbildung von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Er soll auf diese Weise insbesondere auch die Europakompetenz stärken und zur interkulturellen Bildung beitragen. Im Schuljahr 2024/25 haben sich bundesweit fast 75.000 Schülerinnen und Schüler aus mehr als 1.200 Schulen aller Arten und Jahrgangsstufen am Europäischen Wettbewerb beteiligt. Rund ein Viertel der Beiträge stammt aus Bayern: Insgesamt 18.629 Kinder und Jugendliche aus 220 Schulen im Freistaat haben ihre kreativen Ideen in Form vielfältiger Beiträge eingereicht. Die Grundschule Weichering nahm zum ersten Mal am Wettbewerb teil. (mit AZ)